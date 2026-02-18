EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Власти объяснили резкий рост счетов за ЖКХ

2 минуты чтения 13:34 | Обновлено: 13:38

Глава Федеральной антимонопольной службы России Максим Шаскольский во время встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что в России не менялись тарифы на услуги ЖКХ. Видео с его заявлением опубликовало ТАСС.

По словам Шаскольского, 1 января 2026 года власти лишь провели «корректировку» стоимости коммунальных услуг, она увеличилась на 1,7% из-за изменения ставки НДС. Его заявление не соотносится с данными Росстата, который в январе 2026 год зафиксировал рост стоимости ЖКХ для населения на 2,99% по сравнению с декабрем 2025 года.

«Агентство» отмечает, что в январе стоимость услуг ЖКХ выросла на 14% год к году. Коммунальные услуги оказались на третьем месте в списке самых подорожавших услуг за последний год, уступив лишь услугам организации культуры и страхованию.

При этом россияне в соцсетях жалуются на резкий рост приходящих им счетов за ЖКХ, в некоторых регионах они превышают установленный в субъекте минимальный размер оплаты труда. 

Например, жители Калужской области рассказали, что счета за отопление в январе выросли примерно в два раза по сравнению с декабрем. Коммунальщики объяснили это тем, что в январе значительно выросло потребление тепла из-за сильных холодов. В свою очередь, жительница Подмосковья добавила, что ее счет увеличивается на 500 рублей каждый месяц.

Я переехала в Португалию и счастлива
Я переехала в Португалию и счастлива
В эмиграции у меня умерла собака, я развелась и потеряла работу. Но нашла совершенно другой вид деятельности — и себя
Общество4 минуты чтения

Признают наличие проблемы и в Кремле. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что власти планируют отслеживать сообщения о росте стоимости услуг ЖКХ, поскольку на это начали жаловаться. 

Журналисты сообщают, что жителей России в 2026 году ждет еще одно повышение цен на коммунальные услуги. Оно состоится в начале октября 2026 года, после выборов в Госдуму. Суммарно за год цены вырастут более чем на 13%, а в каждом шестом регионе этот показатель будет равен 15% или более. При этом глава ФАС пообещал проводить проверки в регионах, откуда поступают сообщения о резком росте стоимости услуг ЖКХ.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Португалию и счастлива
Общество
Я переехала в Португалию и счастлива
В эмиграции у меня умерла собака, я развелась и потеряла работу. Но нашла совершенно другой вид деятельности — и себя
00:01
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Общество
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Я стараюсь не винить себя и растить дочь так, чтобы она умела справляться с эмоциональными проблемами
00:01 16 февраля
«Бухарестский вампир»
Криминал
«Бухарестский вампир»
Жительницы румынской столицы боялись выходить из дома из-за серийного убийцы. Он насиловал жертв и высасывал из них кровь
00:01 15 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Натуральный садист
Криминал
Натуральный садист
Участник войны в Украине избивал свою жену. Когда она ушла от него, он взял в заложники другую женщину — и убил ее
00:01 13 февраля
Самый порочный человек в мире
Общество
Самый порочный человек в мире
Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов
00:01 12 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась