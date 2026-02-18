Власти объяснили резкий рост счетов за ЖКХ

Глава Федеральной антимонопольной службы России Максим Шаскольский во время встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что в России не менялись тарифы на услуги ЖКХ. Видео с его заявлением опубликовало ТАСС.

По словам Шаскольского, 1 января 2026 года власти лишь провели «корректировку» стоимости коммунальных услуг, она увеличилась на 1,7% из-за изменения ставки НДС. Его заявление не соотносится с данными Росстата, который в январе 2026 год зафиксировал рост стоимости ЖКХ для населения на 2,99% по сравнению с декабрем 2025 года.

«Агентство» отмечает, что в январе стоимость услуг ЖКХ выросла на 14% год к году. Коммунальные услуги оказались на третьем месте в списке самых подорожавших услуг за последний год, уступив лишь услугам организации культуры и страхованию.

При этом россияне в соцсетях жалуются на резкий рост приходящих им счетов за ЖКХ, в некоторых регионах они превышают установленный в субъекте минимальный размер оплаты труда.

Например, жители Калужской области рассказали, что счета за отопление в январе выросли примерно в два раза по сравнению с декабрем. Коммунальщики объяснили это тем, что в январе значительно выросло потребление тепла из-за сильных холодов. В свою очередь, жительница Подмосковья добавила, что ее счет увеличивается на 500 рублей каждый месяц.

Я переехала в Португалию и счастлива В эмиграции у меня умерла собака, я развелась и потеряла работу. Но нашла совершенно другой вид деятельности — и себя Общество 4 минуты чтения

Признают наличие проблемы и в Кремле. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что власти планируют отслеживать сообщения о росте стоимости услуг ЖКХ, поскольку на это начали жаловаться.

Журналисты сообщают, что жителей России в 2026 году ждет еще одно повышение цен на коммунальные услуги. Оно состоится в начале октября 2026 года, после выборов в Госдуму. Суммарно за год цены вырастут более чем на 13%, а в каждом шестом регионе этот показатель будет равен 15% или более. При этом глава ФАС пообещал проводить проверки в регионах, откуда поступают сообщения о резком росте стоимости услуг ЖКХ.