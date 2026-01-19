Российские бизнесмены сравнили повышение налогов с «установкой виселицы»

Сотни тысяч компаний в этом году впервые стали плательщиками НДС. По новым правилам, базовая ставка выросла с 20% до 22%, а порог для упрощенной системы налогообложения снизился с 60 до 20 миллионов рублей выручки. Российские бизнесмены уже назвали эти поправки «виселицей, установленной под одобрительные аплодисменты депутатов». Об этом пишет RTVI.

Именно такое сравнение содержится в обращении иркутских предпринимателей к Владимиру Путину. Еще в минувшем декабре они выходили на митинг против повышения НДС и просили политика вмешаться в ситуацию.

По словам опрошенных RTVI экспертов, сильнее всего новые правила бьют по компаниям с низкой маржинальностью: розница, сфера услуг, общепит, электронная торговля и микропроизводство. Налоговый консультант Светлана Колесникова отмечает, что для бизнеса с чистой прибылью ниже 10% рост налоговой нагрузки фактически «съедает» весь финансовый запас. В таких условиях предприниматели уже сейчас выбирают между повышением цен, сокращением расходов и закрытием бизнеса.

Часть компаний пытается переложить дополнительные издержки на клиентов, однако сделать это удается не всем. Спрос чувствителен к росту цен, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса. Другие предприниматели идут по пути жесткой экономии. Они отказываются от расширения, замораживают найм, пересматривают фонд оплаты труда. По словам экспертов, первыми под сокращение часто попадают бонусы и премии, а в отдельных случаях — и сами сотрудники. Еще один распространенный сценарий предполагает смену налогового режима, открытие новых юридических лиц или уход в самозанятость.

Экономисты предупреждают, что совокупный эффект от повышения НДС, усложнения учета и дорогих кредитов может привести к массовым закрытиям компаний. По оценкам участников рынка, в 2026 году с рынка может уйти до 30% предприятий малого и среднего бизнеса. Иркутские предприниматели в своем обращении к Путину подчеркивали, что без смягчения условий и переходного периода реформа обернется ростом безработицы и дальнейшим уходом бизнеса в тень.