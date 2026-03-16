СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров вновь пропал: он не появляется на публике уже 17 дней. В последний раз Кадырова видели 27 февраля, когда он вместе с представителями чеченского руководства совершил молитву в грозненской мечети в честь Рамадана, отметил телеграм-канал «Незыгарь».

В данный момент обязанности главы Чечни якобы исполняет председатель республиканского правительства Магомед Даудов. Он подписывает все служебные документы. Так, 10 марта указом главы Чечни Даудов объявил в республике праздничными днями 19, 20 и 21 марта в связи с празднованием Ураза-байрама.

Как пишет «Незыгарь», именно Даудова в Кремле выбрали преемником Кадырова. По данным источников телеграм-канала, Даудов при необходимости возглавит регион и станет гарантом соблюдения интересов клана Кадыровых. Сейчас председатель республиканского правительства занимается усилением своей команды.

Одним из преемников Кадырова считали его младшего сына Адама. Однако 16 января 2026 года появилась информация о возможной аварии с его участием. По данным «Кавказ. Реалии», 18-летний сын главы Чечни ехал впереди правительственного кортежа с огромной скоростью, но в какой-то момент не справился с управлением.

Позже из Чечни в Москву вылетел «самолет-госпиталь» МЧС, на борту которого предположительно находился Кадыров-младший. Вслед за ним в Москву направился самолет, на котором, согласно утечкам, летал Кадыров-старший.

10 февраля Рамзан Кадыров опубликовал в телеграм-канале видеоролик, на котором он с Адамом ужинает. Видео появилось после того, как глава Чечни назвал информацию о ДТП в центре Грозного с возможным участием Адама «вбросом».

Проблемы со здоровьем у самого Кадырова, как пишет Financial Times, подчеркивает уязвимость одной из ключевых региональных опор правления Владимира Путина. Все из-за того, что модель управления, выстроенная Кадыровым, во многом держится на фигуре предполагаемого преемника и сейчас якобы находится «на грани коллапса».

С 2023 года в СМИ регулярно появляются сообщения о том, что Кадыров болен. Так, в декабре 2025 года «Новая газета Европа» писала о его госпитализации в Москве после участия в заседании Госсовета с Владимиром Путиным. В свою очередь, украинские журналисты со ссылкой на источники сообщали в январе о возможной почечной недостаточности у главы Чечни.

Этим якобы объясняются его периодические исчезновения из публичного поля. Сам же Кадыров неоднократно отрицал проблемы со здоровьем, иронизировал над слухами и публиковал видео в подтверждение своих слов.