СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова

2 минуты чтения 18:28

Глава Чечни Рамзан Кадыров вновь пропал: он не появляется на публике уже 17 дней. В последний раз Кадырова видели 27 февраля, когда он вместе с представителями чеченского руководства совершил молитву в грозненской мечети в честь Рамадана, отметил телеграм-канал «Незыгарь».

В данный момент обязанности главы Чечни якобы исполняет председатель республиканского правительства Магомед Даудов. Он подписывает все служебные документы. Так, 10 марта указом главы Чечни Даудов объявил в республике праздничными днями 19, 20 и 21 марта в связи с празднованием Ураза-байрама.

Как пишет «Незыгарь», именно Даудова в Кремле выбрали преемником Кадырова. По данным источников телеграм-канала, Даудов при необходимости возглавит регион и станет гарантом соблюдения интересов клана Кадыровых. Сейчас председатель республиканского правительства занимается усилением своей команды.

Одним из преемников Кадырова считали его младшего сына Адама. Однако 16 января 2026 года появилась информация о возможной аварии с его участием. По данным «Кавказ. Реалии», 18-летний сын главы Чечни ехал впереди правительственного кортежа с огромной скоростью, но в какой-то момент не справился с управлением.

Позже из Чечни в Москву вылетел «самолет-госпиталь» МЧС, на борту которого предположительно находился Кадыров-младший. Вслед за ним в Москву направился самолет, на котором, согласно утечкам, летал Кадыров-старший.

10 февраля Рамзан Кадыров опубликовал в телеграм-канале видеоролик, на котором он с Адамом ужинает. Видео появилось после того, как глава Чечни  назвал информацию о ДТП в центре Грозного с возможным участием Адама «вбросом».

Проблемы со здоровьем у самого Кадырова, как пишет Financial Times, подчеркивает уязвимость одной из ключевых региональных опор правления Владимира Путина. Все из-за того, что модель управления, выстроенная Кадыровым, во многом держится на фигуре предполагаемого преемника и сейчас якобы находится «на грани коллапса».

С 2023 года в СМИ регулярно появляются сообщения о том, что Кадыров болен. Так, в декабре 2025 года «Новая газета Европа» писала о его госпитализации в Москве после участия в заседании Госсовета с Владимиром Путиным. В свою очередь, украинские журналисты со ссылкой на источники сообщали в январе о возможной почечной недостаточности у главы Чечни. 

Этим якобы объясняются его периодические исчезновения из публичного поля. Сам же Кадыров неоднократно отрицал проблемы со здоровьем, иронизировал над слухами и публиковал видео в подтверждение своих слов.

Посмотрите другие материалы

Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта

Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
