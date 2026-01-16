EN
Смерть Кадырова назвали полезной для Кремля

2 минуты чтения 12:58 | Обновлено: 13:33
Политолог Руслан Айсин и эксперт по российской политике, научный сотрудник Центра анализа европейской политики Михаил Комин прокомментировали изданию Politico слухи о тяжелой болезни главы Чечни Рамзана Кадырова и сообщения о том, что в республике уже началась передача власти. По их словам, в последнее время Кадыров стал «головной болью» для Кремля, а его уход может сыграть на руку Москве.

Politico напомнило, что недавно украинская разведка сообщила об отказе почек у Кадырова. Достоверность этой информации остается под вопросом, однако если это правда, то болезнь Кадырова повышает вероятность нестабильности в республике.

Издание отмечает, что Чечня стала своего рода полигоном для Владимира Путина, где он отрабатывал схему устранения своих противников и поставил руководить регионом лояльного к себе человека. Правление Кадырова основано на личном соглашении с Кремлем, которое не подчиняется формальным законам.

Politico пишет об одержимости Путина Чечней и о том, что его жестокость в Украине, особенно бомбардировки гражданских объектов и пытки военнопленных, во многом схожи с действиями России во время чеченских войн. Кадыров же управляет республикой «с такой жестокостью, которая вызывала недоумение даже во все более репрессивной России», отмечает издание.

«Внедренный в общественное сознание милитаризм, который Кадыров превратил в свой бренд, теперь является абсолютным трендом среди большинства [российской] элиты», — считает Комин. Он добавил, что глава Чечни монополизировал ту роль, которую в Кремле играет окружение Путина.

Однако чеченские бойцы мало что сделали для сдерживания украинского контрнаступления осенью 2022 года и впоследствии оказались неэффективными во время вторжения Украины в Курскую область, напоминает издание. Из-за этого они получили прозвище «TikTok-бойцов» и подорвали сложившийся вокруг Кадырова миф. «Оказалось, что он мало что мог предложить, кроме громких заявлений», — заключил Айсин.

Тем не менее, Кадыров продолжил привлекать общественное внимание и вмешался в спор вокруг Wildberries, а недавно открыто призвал к фальсификации всенародного голосования о дизайне денежных купюр. Комин считает, что такая «бравада» Кадырова в сочетании со слухами о его болезни сделала его «головной болью» для Кремля.

Ранее эксперт по Кавказу Гарольд Чемберс рассказал о начавшейся борьбе за власть в Чечне на фоне сообщений о тяжелом состоянии Кадырова. Глава Чечни раздал руководящие должности своим сыновьям. Кроме того, около сотни его родственников работают на государственных постах. При этом в Кремле отдают предпочтение командиру спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову в качестве следующего руководителя республики.

«Сам факт существования различных сценариев усложняет ситуацию для Кремля», — считает Комин. Он добавил, что уход Кадырова был бы «неприятным и сложным, но не представлял бы реальной угрозы» для режима. Айсин, в свою очередь, заявил, что Кремль создал в Чечне систему «коллективного Кадырова», которая может существовать и без него. Это, по его словам, может пойти на пользу Москве.

Фото:Alexander Nemenov / Reuters

