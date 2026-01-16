СМИ: сын Кадырова попал в аварию

В столице Чеченской республики, городе Грозный, для приема пациентов закрыта новая «Республиканская клиническая больница имени Кадырова». Ее якобы готовят к реанимации высокопоставленного представителя чеченской власти, сообщает местный оппозиционный телеграм-канал «Niyso».

Позже анонимный канал добавил, что речь может идти о сыне главы Чечни Адаме Кадырове. Он якобы находится в тяжелом состоянии, и его готовят к транспортировке в Москву.

«Кортеж, как обычно, передвигался на большой скорости, машина за машиной, когда внезапно встретил помеху. В результате, машины начала влетать друг в друга, поэтому нам поступает информация, что пострадавших немало, но именно из-за Адама такой переполох», — утверждает канал «Niyso».

Также в нем говорится, что в ДТП в Грозном погиб известный боец и чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимав. Он якобы ехал в одной машине с Адамом Кадыровым. На данный момент информацию о ДТП в Грозном подтвердило издание «Кавказ. Реалии» со ссылкой на двух источников.

«Дороги к больнице закрыты, так как туда доставили Адама, он в реанимации без сознания находится, как говорят. Что с сыном Кадырова мы не знаем доподлинно», — рассказал изданию один из собеседников в Грозном. Судьба Чимаева неизвестна.

Ранее Адам Кадыров пообещал похитить президента Украины Владимира Зеленского и привезти его в Грозный. Чередуя оскорбления и угрозы в адрес Зеленского, Кадыров-младший также пообещал, что украинский лидер будет вспоминать свои «острые шуточки» и пожалеет о каждом сказанном слове.

Позже украинское информационное агентство «Укринформ» со ссылкой на источники в Главном управлении разведки Украины заявило, что у Рамзана Кадырова якобы отказали почки. Поэтому российские власти начали обсуждать потенциальных кандидатов, которые могли бы его заменить на посту главы Чечни.