EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Новости

СМИ заявили об экстренной госпитализации Кадырова

2 минуты чтения 19:38

Глава Чечни Рамзан Кадыров уже неделю не появляется на публике. В ночь с 24 на 25 декабря его экстренно госпитализировали из-за резкого ухудшения состояния здоровья, рассказала «Новая газета Европа» со ссылкой на свои источники.

Они хотели потеснить Google
Они хотели потеснить Google
Но теперь строят «суверенный ИИ». Что осталось от «Яндекса», о котором знал весь мир?
Экономика19 минут чтения

Кадыров планировал принять участие в заседании Госсовета, которое прошло 25 декабря в Москве под председательством Владимира Путина. Для этого глава Чечни прилетел в российскую столицу 24 декабря, сообщили журналисты.

В ночь на 25 декабря Кадырову резко стало плохо, из-за чего его доставили на реанимобиле в Центральную клиническую больницу Управления делами президента России. В итоге на заседании Госсовета присутствовали губернаторы и представители всех регионов России кроме одного – Чеченской республики.

Что именно случилось с Кадыровым, источник «Новой газеты Европа» не уточнил. По его словам, в Москве главу Чечни «еле откачали, после чего он вернулся домой и на публике с тех пор не появлялся».

Ранее, 15 декабря, Кадыров отверг появившиеся в СМИ сообщения о проблемах с его здоровьем. Глава Чечни заявил, что у него «все в порядке и здоровье отменное». При этом он отметил, что не хотел бы дожить до старости. «Хочу покинуть этот мир, пока я всеми любим», — сказал тогда Кадыров.

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
Общество6 минут чтения

О резком ухудшении здоровья главы Чечни 5 декабря, ссылаясь на анонимные источники и лидера чеченского оппозиционного движения «Адат» Ибрагима Янгулбаева, сообщило издание «Верстка». По его данным, именно это стало причиной того, что дата прямой линии с Кадыровым, о «масштабной подготовке» к которой сообщали чеченские СМИ, до сих пор не названа.

Чем именно болен глава Чечни, до сих пор доподлинно неизвестно. Ранее в прессе появлялись сообщения, что Кадырову могли установить мочесборник и нефростому для отведения мочи из почек. Как рассказал источник «Новой газеты Европа» в начале осени, Кадыров регулярно проходит диализ, а за его здоровьем следят представители ФСБ, поскольку глава Чечни регулярно нарушает предписания врачей.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Коварный тест по новогоднему кино
Общество
Коварный тест по новогоднему кино
Вы точно смотрели «Иронию судьбы» много раз, но помните ли, как звали подруг Нади?
00:01
Они хотели потеснить Google
Экономика
Они хотели потеснить Google
Но теперь строят «суверенный ИИ». Что осталось от «Яндекса», о котором знал весь мир?
00:01 30 декабря
«Из говна и палок»
Экономика
«Из говна и палок»
Сотни семей не могут попасть в свои квартиры из-за срыва сроков застройщика «Самолет». В их домах текут крыши, плесень и человеческие фекалии
00:01 29 декабря
Последняя фотография
Криминал
Последняя фотография
За две недели до Рождества 1929 года семья сфотографировалась на память. На Рождество всех нашли мертвыми
17:00 28 декабря
Молочный поросенок и медовуха
Общество
Молочный поросенок и медовуха
Что готовили на Новый год и Рождество в дореволюционной России
00:01 28 декабря
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
00:01 27 декабря

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
00:01 27 декабря
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Названо самое популярное порно среди россиян
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
00:01 14 декабря
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Названо самое популярное порно среди россиян
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников