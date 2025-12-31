СМИ заявили об экстренной госпитализации Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров уже неделю не появляется на публике. В ночь с 24 на 25 декабря его экстренно госпитализировали из-за резкого ухудшения состояния здоровья, рассказала «Новая газета Европа» со ссылкой на свои источники.

Кадыров планировал принять участие в заседании Госсовета, которое прошло 25 декабря в Москве под председательством Владимира Путина. Для этого глава Чечни прилетел в российскую столицу 24 декабря, сообщили журналисты.

В ночь на 25 декабря Кадырову резко стало плохо, из-за чего его доставили на реанимобиле в Центральную клиническую больницу Управления делами президента России. В итоге на заседании Госсовета присутствовали губернаторы и представители всех регионов России кроме одного – Чеченской республики.

Что именно случилось с Кадыровым, источник «Новой газеты Европа» не уточнил. По его словам, в Москве главу Чечни «еле откачали, после чего он вернулся домой и на публике с тех пор не появлялся».

Ранее, 15 декабря, Кадыров отверг появившиеся в СМИ сообщения о проблемах с его здоровьем. Глава Чечни заявил, что у него «все в порядке и здоровье отменное». При этом он отметил, что не хотел бы дожить до старости. «Хочу покинуть этот мир, пока я всеми любим», — сказал тогда Кадыров.

О резком ухудшении здоровья главы Чечни 5 декабря, ссылаясь на анонимные источники и лидера чеченского оппозиционного движения «Адат» Ибрагима Янгулбаева, сообщило издание «Верстка». По его данным, именно это стало причиной того, что дата прямой линии с Кадыровым, о «масштабной подготовке» к которой сообщали чеченские СМИ, до сих пор не названа.

Чем именно болен глава Чечни, до сих пор доподлинно неизвестно. Ранее в прессе появлялись сообщения, что Кадырову могли установить мочесборник и нефростому для отведения мочи из почек. Как рассказал источник «Новой газеты Европа» в начале осени, Кадыров регулярно проходит диализ, а за его здоровьем следят представители ФСБ, поскольку глава Чечни регулярно нарушает предписания врачей.