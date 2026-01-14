EN
Кадыров ответил на сообщения о своей экстренной госпитализации

2 минуты чтения 15:26 | Обновлено: 15:29

Бывший руководитель администрации главы Чечни Ибрагим Закриев опубликовал видео с находящимся за рулем автомобиля Рамзаном Кадыров в соцсети Instagram.

Видео: za_kra_zakriev / Instagram

Закриев и Кадыров ведут разговор о будущем развитии города Грозный, пока глава Чечни ведет автомобиль по пустой полосе. В конце ролика Кадыров добавляет: «Забыл сказать, что я не в больнице».

Кадыров также раскритиковал работу украинских спецслужб, которые, по его мнению, ответственны за распространение информации о его госпитализации. Ролик Закриев выложил 13 января, дата его съемки неизвестна. 

В конце декабря об ухудшении здоровья Кадырова написала «Новая газета Европа». Журналисты отмечали, что глава Чечни не появлялся на публике более недели. По данным источников, его госпитализировали в ночь с 24 на 25 декабря.

Авторы материала отмечали, что Кадыров 25 декабря должен был посетить заседание Государственного совета в Москве, но не сделал этого. Чечня при этом оказалась единственным регионом, который не был там представлен.

По данным журналистов, Кадырова доставили в Центральную клиническую больницу Управления делами президента России. Источник рассказал им, что главу Чечни «еле откачали», после чего он вернулся в республику.

Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
Общество12 минут чтения

Власти Чечни не подтверждали эту информацию, сам Кадыров называл ее происками «сатанистов и неонацистов». 3 января политик опубликовал видео с открытия религиозного учебного заведения в селе Новый Шарой Ачхой-Мартановского района. На нем видно, что глава Чечни передвигается с тростью — подлинность даты съемки ролика подтвердили «7х7».

Ранее «Новая газета Европа» писала, что у Кадырова наблюдаются серьезные проблемы с почками. Из-за этого ему, как говорят источники, установили нефростому — дренажный катетер для отведения мочи.

