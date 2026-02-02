EN
Проблемы со здоровьем Кадырова и его сына назвали угрозой для контроля Кремля над Чечней

2 минуты чтения 16:35

Сообщения о проблемах со здоровьем у главы Чечни Рамзана Кадырова и его предполагаемого преемника обострили дискуссии о стабильности власти в регионе и поставили под сомнение устойчивость модели управления Чечней, выстроенной Кремлем за последние два десятилетия. Как пишет Financial Times, ситуация подчеркивает уязвимость одной из ключевых региональных опор правления Владимира Путина.

Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
Общество11 минут чтения

Рамзан Кадыров руководит Чечней почти 20 лет. За это время он стал ключевой фигурой для Кремля, обеспечивая жесткий контроль над регионом после двух войн с Россией. В обмен на широкую автономию во внутренней политике Кадыров демонстрировал лояльность Москве, в том числе отправляя чеченские подразделения для участия в войне в Украине, которые впоследствии в сети прозвали «TikTok войсками», и подавляя любые сепаратистские и исламистские движения, отмечает издание.

Однако в 2023 году в прессе регулярно появляются сообщения о том, что Кадыров болен. Так, в декабре прошлого года СМИ писали о его госпитализации в Москве после участия в заседании Госсовета с Владимиром Путиным. В январе украинские медиа со ссылкой на источники сообщали о возможной почечной недостаточности у главы Чечни, связывая это с уменьшением числа его публичных появлений. Сам же Кадыров неоднократно отрицал проблемы со здоровьем, иронизировал над слухами и публиковал видео в подтверждение своих слов.

Дополнительное внимание привлекла также информация о здоровье его 18-летнего сына Адама Кадырова, которого аналитики называют вероятным преемником. По данным Radio Free Europe и телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ», он и сотрудники его охраны получили серьезные травмы в результате автомобильной аварии, обращает внимание FT.

Программа «Возмездие»
Программа «Возмездие»
Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой
Криминал31 минута чтения

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что возможный уход Рамзана Кадырова создает риски как для системы власти в Чечне, так и для Кремля. Политический аналитик Руслан Айсин отметил, что модель управления, выстроенная Кадыровым, во многом держится на фигуре предполагаемого преемника и сейчас находится «на грани коллапса». По его словам, в ближайшее время высокопоставленные чеченские чиновники могут начать представлять себя Кремлю в качестве возможных преемников, как в роли формального руководителя республики, так и администратора при неформальном лидерстве Адама Кадырова.

Аналитики также отмечают, что из-за войны в Украине у Москвы ограничены ресурсы для реагирования на возможный кризис на Кавказе. «У режима Путина не так много военных ресурсов для еще одного конфликта — все они сейчас сосредоточены в Украине», — подчеркнул Айсин. По его словам, в Чечне остается значительное число вооруженных людей, и «нет никакой гарантии, что с уходом Кадырова не возникнет новый конфликт».

