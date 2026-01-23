EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ узнали о возможных преемниках Кадырова

2 минуты чтения 13:47 | Обновлено: 14:08

Кремль продолжает работу по поиску преемника главы Чечни Рамзана Кадырова на фоне новостей о резком ухудшении его здоровья. Об этом сообщают источники издания «Важные истории», которые называют сложившуюся ситуацию «экстремально тяжелой».

В конце прошлого года «Новая газета Европа» писала об экстренной госпитализации Кадырова в московскую больницу, а 11 января украинские СМИ, ссылаясь на источники в разведке страны, сообщили, что у главы Чечни отказали почки и к нему в больницу съехались родственники.

Как пишут «Важные истории», вероятным преемником Рамзана Кадырова на посту главы Чечни называли его сына Адама. Однако, занять этот пост 18-летний Кадыров-младший сможет только, когда ему исполнится 30 лет. Кроме того, в начале января в СМИ появились сообщения о том, что Адам Кадыров попал в серьезное ДТП. Официально эти сообщения не комментировали, и достоверных данных о состоянии сына главы Чечни на момент публикации заметки нет.

Наиболее вероятным вариантом развития событий «Важные истории» называют назначение на пост главы Чечни верного Кадырову человека. По словам источников издания, преемником должен стать представитель крупнейшего в Чечне тейпа (клана) Беной, к которому принадлежат, в частности, ближайшие соратники Кадырова — чеченский депутат Госдумы Адам Делимханов и председатель правительства Чечни Магомед Даудов.

СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Мощность была больше, чем в Хиросиме. Судьба людей никого не заботила, поэтому многие страдают до сих пор
Общество14 минут чтения

При этом, по данным издания, требования к будущему преемнику есть, как у самого Кадырова, так и у Кремля. Нынешнему главе Чечни от будущего нужны гарантии безопасности своей семьи, а Москве — чтобы преемник сохранил в регионе стабильность и не допустил борьбы кланов за власть, особенно вооруженной.

По словам политолога, преподавателя Карлова университета в Праге Дмитрия Дубровского, в Чечне вполне возможен вариант с назначением «престолоблюстителя» — человека, который будет занимать пост главы республики и действовать в интересах семьи Кадыровых до тех пор, пока Адаму не исполнится 30 лет.

Белый порошок
Белый порошок
Родители заявили о пропаже 12-летней дочери. Когда ее тело нашли, их обвинили в убийстве
Криминал8 минут чтения

При этом эксперт убежден, что юность и отсутствие авторитета не помешают Кадырову-младшему. «Авторитет Адама — это его фамилия, его происхождение. Внутри Российской Федерации возник субъект, в котором существует персоналистская диктатура с династийным способом передачи власти», — пояснил он.

Как пишет издание, в вопросе обеспечения безопасности своей семьи Кадыров не полагается на один лишь Кремль. Так, для этого он активно устанавливает родственные связи с другими влиятельными чеченскими семьями и успел породниться, в частности, с Делимхановыми и Гермеевыми.

Кроме того, ранее «Важные истории», ссылаясь на источники, писали, что Кадыров тайно вел переговоры о гарантиях безопасности для своих родных и принадлежащих его семье активов с представителями ближневосточных монархий.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Общество
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Мощность была больше, чем в Хиросиме. Судьба людей никого не заботила, поэтому многие страдают до сих пор
00:01
Белый порошок
Криминал
Белый порошок
Родители заявили о пропаже 12-летней дочери. Когда ее тело нашли, их обвинили в убийстве
00:01 22 января
Первый теракт в московском метро
Криминал
Первый теракт в московском метро
Его замалчивали десятилетиями, а трех человек казнили. Но к властям до сих пор много вопросов
00:01 21 января
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Общество
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Теперь мы живем в Дилижане, планируем получить гражданство и купить здесь дом
00:01 19 января
«Я наблюдал за ней полчаса»
Криминал
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
00:01 18 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Еще одна страна перейдет на евро
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Еще одна страна перейдет на евро
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке