СМИ узнали о возможных преемниках Кадырова

Кремль продолжает работу по поиску преемника главы Чечни Рамзана Кадырова на фоне новостей о резком ухудшении его здоровья. Об этом сообщают источники издания «Важные истории», которые называют сложившуюся ситуацию «экстремально тяжелой».

В конце прошлого года «Новая газета Европа» писала об экстренной госпитализации Кадырова в московскую больницу, а 11 января украинские СМИ, ссылаясь на источники в разведке страны, сообщили, что у главы Чечни отказали почки и к нему в больницу съехались родственники.

Как пишут «Важные истории», вероятным преемником Рамзана Кадырова на посту главы Чечни называли его сына Адама. Однако, занять этот пост 18-летний Кадыров-младший сможет только, когда ему исполнится 30 лет. Кроме того, в начале января в СМИ появились сообщения о том, что Адам Кадыров попал в серьезное ДТП. Официально эти сообщения не комментировали, и достоверных данных о состоянии сына главы Чечни на момент публикации заметки нет.

Наиболее вероятным вариантом развития событий «Важные истории» называют назначение на пост главы Чечни верного Кадырову человека. По словам источников издания, преемником должен стать представитель крупнейшего в Чечне тейпа (клана) Беной, к которому принадлежат, в частности, ближайшие соратники Кадырова — чеченский депутат Госдумы Адам Делимханов и председатель правительства Чечни Магомед Даудов.

При этом, по данным издания, требования к будущему преемнику есть, как у самого Кадырова, так и у Кремля. Нынешнему главе Чечни от будущего нужны гарантии безопасности своей семьи, а Москве — чтобы преемник сохранил в регионе стабильность и не допустил борьбы кланов за власть, особенно вооруженной.

По словам политолога, преподавателя Карлова университета в Праге Дмитрия Дубровского, в Чечне вполне возможен вариант с назначением «престолоблюстителя» — человека, который будет занимать пост главы республики и действовать в интересах семьи Кадыровых до тех пор, пока Адаму не исполнится 30 лет.

При этом эксперт убежден, что юность и отсутствие авторитета не помешают Кадырову-младшему. «Авторитет Адама — это его фамилия, его происхождение. Внутри Российской Федерации возник субъект, в котором существует персоналистская диктатура с династийным способом передачи власти», — пояснил он.

Как пишет издание, в вопросе обеспечения безопасности своей семьи Кадыров не полагается на один лишь Кремль. Так, для этого он активно устанавливает родственные связи с другими влиятельными чеченскими семьями и успел породниться, в частности, с Делимхановыми и Гермеевыми.

Кроме того, ранее «Важные истории», ссылаясь на источники, писали, что Кадыров тайно вел переговоры о гарантиях безопасности для своих родных и принадлежащих его семье активов с представителями ближневосточных монархий.