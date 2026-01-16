EN
СМИ: из Чечни в Москву вылетел «самолет-госпиталь»

2 минуты чтения 23:36 | Обновлено: 23:41

Из столицы Чеченской республики города Грозный вылетел самолет, который используется МЧС России в качестве «летающего госпиталя». Это произошло после того, как появились сообщения о возможной аварии с участием Адама Кадырова, младшего сына главы региона, сообщают «Важные истории».

Судно Ан-148-100ЕМ летит через Каспийское море. Предполагается, что в нем могут транспортировать пострадавшего в ДТП Адама Кадырова. В свою очередь издание «Кавказ. Реалии», ссылаясь на источник из Чеченской республики, подтверждает, что Кадырова-младшего действительно готовят к перелету в Москву.

По данным издания, 18-летний сын главы Чечни сам находился за рулем автомобиля и ехал впереди правительственного кортежа. Машина якобы двигалась с огромной скоростью и в какой-то Адам не справился с управлением: «Автомобиль сорвался с движения на ходу, а потом ударилась в какое-то ограждение».

Другой источник рассказал «Кавказ. Реалии», что Кадыров-младший пришел в сознание, а его состояние не вызывает опасений у врачей.

Новость дополняется …

