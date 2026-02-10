Кадыров опубликовал видео со своим «воскресшим» сыном

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в телеграм-канал видеоролик, на котором он проводит ужин со своим младшим сыном Адамом. Видео появилось после того, как Кадыров-старший назвал информацию о ДТП в центре Грозного с возможным участием Адама «вбросом».

«Поздний ужин с дорогим БРАТОМ, помощником Главы ЧР Висмурадом Алиевым и секретарем Совета Безопасности ЧР Адамом Кадыровым, «воскресшим» вопреки последним вбросам», — написал Кадыров.

На видео Кадыров сидит за столом вместе с Висмурадом Алиевым. Перед ними много конфет, приготовленных к чаю, напиток Lipton и банка Pepsi. Через несколько секунд раздается стук в дверь, и в кадре появляется улыбающийся Адам.

Его Кадыров-старший называет «воскресшим» и разрешает присоединиться к ним за столом. Адам Кадыров одет в камуфляж с двумя орденами, прикрепленными на груди. Затем Алиев достает телефон и озвучивает время: «19:55, 10 февраля».

Накануне, 9 февраля, Рамзан Кадыров впервые прокомментировал возможную автомобильную аварии, в которую якобы попал его младший сын Адам. Глава Чечни назвал инцидент «вбросом» и добавил, что «с помощью искусственного интеллекта можно обмануть любого человека».

О возможной аварии с участием Адама Кадырова стало известно 16 января 2026 года. Информацию подтвердило издание «Кавказ. Реалии» со ссылкой на двух источников. По данным издания, 18-летний сын главы Чечни сам находился за рулем автомобиля и ехал впереди правительственного кортежа. Машина якобы двигалась с огромной скоростью, и в какой-то момент Адам не справился с управлением.

Позже из Чечни в Москву вылетел «самолет-госпиталь» МЧС, на борту которого предположительно находился Кадыров-младший. Вслед за ним в Москву направился самолет, на котором, согласно утечкам, летал Рамзан Кадыров.

Через несколько дней в Instagram-аккаунте Адама появилось видео с цитатой из сериала «Игра престолов». На замедленном видео он сидит в шляпе ковбоя, а на фоне звучит гитарное соло.