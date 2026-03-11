Медики рассказали об опасности привычки пускать слюни во сне

Обильное и частое слюнотечение во сне может быть симптомом ряда заболеваний, рассказали CNN врачи.

«Каждый из нас сталкивался со слюнотечением во сне, если много выпил или заснул на диване после плотного праздничного ужина. Если это происходит постоянно, мы рекомендуем вам обратиться ко врачу. Особенно если это началось недавно», — сказал практикующий оториноларинголог и доцент Медицинской школы Файнберга при Северо-Западном университете Чикаго Лэндон Дуйка.

Он пояснил, что это может быть признаком серьезного нарушения сна, а также симптомом неврологического заболевания, например, болезни Паркинсона. Помимо этого, по словам врача, причиной слюнотечения может быть апноэ, при котором люди перестают дышать во сне на срок до одной минуты.

«При апноэ люди часто переходят на дыхание ртом, чтобы получить больше воздуха, что приводит к накоплению и выделению слюны», — пояснил Дуйка. Он отметил, что это серьезное заболевание, поэтому при храпе и пробуждениях с сухостью во рту или, наоборот, слюной на подушке стоит обратиться к специалисту.

Еще одной причиной слюнотечения во сне может быть привычка дышать ртом. Это может происходить из-за заложенности носа, узких носовых ходов, вдавленной челюсти, искривления носовой перегородки или увеличенных аденоидов.

Пациентам с подобными проблемами следует обратиться к отоларингологу, который скажет, поможет ли в их конкретном случае операция, сказал практикующий врач, доцент Медицинского колледжа Сидни Киммела в Филадельфии Нил Хокштейн.

Польза от заклеивания рта или использования тугих повязок ночью научно не доказана. При этом они могут нанести вред человеку, особенно если у него апноэ, отметили эксперты. Так, недавнее исследование показало, что такие способы «могут представлять серьезную опасность удушья при заложенности носа или срыгивании [во сне]».

Люди страдающие кислотным рефлюксом — забросом желудочной кислоты обратно в пищевод, часто жалуются на ночной кашель и горло, полное мокроты после пробуждения. «Это защитный механизм, с помощью которого организм пытается компенсировать изменение pH пищевода, чтобы нейтрализовать и вымыть кислоту», — отметил Дуйка.

Заложенность носа из-за аллергии, простуды, ангины, тонзиллита и синусита также может стать причиной повышенного слюнотечения во сне. Дуйка рассказал, что в таких случаях организм вырабатывает больше слюны, чтобы вымыть бактерии.

Проблемы с зубами, такие как бруксизм — скрежет зубами по ночам — или неправильный прикус, могут вызывать слюнотечение, рассказал Хокштейн. Он посоветовал людям, которые столкнулись с этой проблемой, проконсультироваться со своим стоматологом.

Поза во сне также может повлиять на выделение слюны ночью. С проблемами как правило сталкиваются те, кто спит на животе или боку — в таком случае под действием силы тяжести избыток слюны стекает на подушку. Во время сна на спине такого не происходит

При этом люди с проблемами глотания могут оказаться в опасности из-за ослабления мышечного тонуса и потери сенсорной информации, если попытаются спать на спине, сказал Дуйка.

«У большинства из нас есть механизм, который заставляет нас кашлять, хрипеть и просыпаться, если мы лежим на спине и у нас в ротовой полости скопилось слишком много слюны. У некоторых пожилых людей сенсорная система в горле уже не такая, как раньше, поэтому слюна может попадать в легкие. Это создает риск того, что мы называем “бесшумной аспирацией”», — объяснил врач.

Поэтому любые опасения по поводу слюнотечения следует обсудить с врачом-оториноларингологом, который может порекомендовать провести исследование сна, отметил Хокштейн.