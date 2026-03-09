EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Китайская нейросеть попыталась тайно майнить криптовалюту

2 минуты чтения 14:57

Исследователи, связанные с китайской технологической корпорацией Alibaba, обнаружили, что разрабатываемая ею нейросеть ROME во время обучения тайно от создателей попыталась начать майнить криптовалюту. Об этом пишет Axios со ссылкой на отчет компании.

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
Общество7 минут чтения

Исследователи рассказали, что искусственный интеллект обучался в специальной изолированной среде, ограничивающей его возможности, — «песочнице». При этом нейросети удалось выйти за пределы этого пространства, хотя этому ее никто не обучал.

ROME создала реверсный SSH-туннель, то есть соединение, позволяющее машине внутри защищенной среды подключаться к внешнему компьютеру через скрытый «черный ход». Также искусственный интеллект тайно от разработчиков попытался майнить криптовалюту на своих же графических процессорах.

«Примечательно, что эти события не были вызваны запросами на туннелирование или майнинг», — отметили исследователи. Поведение нейросети они охарактеризовали как «непредвиденное» и «спонтанное», возникшие «без каких-либо явных инструкций и, что еще более тревожно, за пределами намеченной “песочницы”».

«Проявил слабость по отношению к Леночке»
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
Криминал9 минут чтения

После этого инцидента команда ввела дополнительные ограничения и скорректировала процесс обучения модели, чтобы исключить повторение произошедшего, следует из отчета. Alibaba и исследовательская группа не ответили на запросы Axios о комментариях.

Журналисты отметили, что случай с ROME — не первый. Ранее эксперимент Moltbook, оформленный как сайт в стиле Reddit, показал, как нейросети общаются между собой. В частности, они обсуждали криптовалюту.

Искусственный интеллект OpenClaw, который был создан руководителем инженерного отдела платформы Anon Дэном Ботеро, без какого-либо запроса начал искать себе работу в интернете, говорится в материале.

Помимо этого, в мае 2025 года исследователи Anthropic выяснили, что нейросеть Claude 4 Opus может скрывать свои намерения и совершать действия, направленные на сохранение собственной работоспособности.

Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
Криминал12 минут чтения

Российская нейросеть всего за месяц научилась ругаться матом, обсуждая с пользователями вопросы ЖКХ, писало ТАСС. В итоге разработчикам пришлось оперативно ее перенастраивать.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Криминал
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
00:01 6 марта
Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01 4 марта
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01 2 марта
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Криминал
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
00:01 1 марта

Самое читаемое

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву