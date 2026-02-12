EN
Нейросеть научилась ругаться матом после общения с клиентами ЖКХ

2 минуты чтения 20:41

Всего за месяц российская нейросеть научилась использовать русский мат, обсуждая с клиентами вопросы ЖКХ. Разработчикам голосового робота пришлось спешно его перенастраивать, сообщает ТАСС.

«Это нейросеть, она учится, и буквально уже в первый месяц разработчики отметили такую коллизию, что нейросеть научилась мату. Но, как это говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. Поэтому эту коллизию, конечно, пришлось устранять. Но тем не менее это показатели активной работы с нашими гражданами», — рассказал президент Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования Михаил Викторов.

Россияне начали массово жаловаться на счета за коммунальные услуги, которые кратно выросли с начала 2026 года. Так, люди выкладывают ролики в социальных сетях и рассказывают, что в некоторых регионах счета за коммунальные услуги превысили минимальный размер оплаты труда.

Самый порочный человек в мире
Самый порочный человек в мире
Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов
Общество12 минут чтения

«Слов нормальных не осталось, одни маты. За что же так издеваться на людьми, особенно над пенсионерами? Пенсия 24 тысячи, квитанции за январь — 12 тысяч, это что, прорыв? Как нам жить? На что жить?» — возмутилась одна из комментаторов под постом губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Тем временем исполнительный директор ассоциации «Совет ЖКХ» Марк Геллер объяснил, что причинами роста тарифов на ЖКХ стали компенсация затрат ресурсоснабжающих организаций на налоги, а также высокое потребление горячей воды и электроэнергии.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что таким резким рост на услуги ЖКХ «быть не должен». Он добавил, что в Кремле будут «очень внимательно» следить за развитием ситуации. 

Горящие новости
