Российские военные самолеты заметили у Аляски

Командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) заявило о появлении в воздухе у Аляски пяти российских военных самолетов.
Пресс-релиз опубликован 19 февраля. NORAD отмечает, что командование отследило перемещение двух Ту-95, двух Су-35 и одного А-50. Для их перехвата и сопровождения в воздух были подняты девять самолетов.
NORAD подчиняется вооруженным силам США и Канады, а ее зона идентификации распространяется на международное воздушное пространство — это необходимо для оперативной идентификации самолетов.
Военные сообщили, что российские самолеты оставались в разрешенном для них пространстве и не нарушали границ США и Канады. По данным NORAD, подобная активность России в этом секторе является регулярной и не воспринимается в качестве угрозы.
Ранее источники The Telegraph сообщали о том, что в НАТО обсуждают возможность сбивать вторгающиеся в воздушное пространство стран-членов альянса российские истребители. Чиновники хотят, чтобы главными критериями при принятии решений стали траектория и вооружение самолетов-нарушителей.
Собеседники издания рассказали, что в НАТО рассматривает вариант с допустимостью атаки на истребители, которые несут ракеты класса «воздух-земля» и движутся по территории альянса с «агрессивной траекторией».
Обсуждение этого вопроса связано с серией проникновений на территорию стран НАТО дронов, которые, как утверждают их власти, принадлежат российским вооруженным силам.
Также о вторжении на свою территорию истребителя Су-30 и самолета-заправщика Ил-78 заявляла Литва. По данным Вильнюса, самолеты пробыли на территории страны 18 секунд, углубившись на 700 метров. В российском Минобороны заявили, что самолеты не пересекали государственную границу Литвы. О похожем инциденте заявляли и в Эстонии.