Командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) заявило о появлении в воздухе у Аляски пяти российских военных самолетов.

Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег Мир 15 минут чтения

Пресс-релиз опубликован 19 февраля. NORAD отмечает, что командование отследило перемещение двух Ту-95, двух Су-35 и одного А-50. Для их перехвата и сопровождения в воздух были подняты девять самолетов.

NORAD подчиняется вооруженным силам США и Канады, а ее зона идентификации распространяется на международное воздушное пространство — это необходимо для оперативной идентификации самолетов.

Военные сообщили, что российские самолеты оставались в разрешенном для них пространстве и не нарушали границ США и Канады. По данным NORAD, подобная активность России в этом секторе является регулярной и не воспринимается в качестве угрозы.

Ранее источники The Telegraph сообщали о том, что в НАТО обсуждают возможность сбивать вторгающиеся в воздушное пространство стран-членов альянса российские истребители. Чиновники хотят, чтобы главными критериями при принятии решений стали траектория и вооружение самолетов-нарушителей.

Собеседники издания рассказали, что в НАТО рассматривает вариант с допустимостью атаки на истребители, которые несут ракеты класса «воздух-земля» и движутся по территории альянса с «агрессивной траекторией».

Обсуждение этого вопроса связано с серией проникновений на территорию стран НАТО дронов, которые, как утверждают их власти, принадлежат российским вооруженным силам.

Также о вторжении на свою территорию истребителя Су-30 и самолета-заправщика Ил-78 заявляла Литва. По данным Вильнюса, самолеты пробыли на территории страны 18 секунд, углубившись на 700 метров. В российском Минобороны заявили, что самолеты не пересекали государственную границу Литвы. О похожем инциденте заявляли и в Эстонии.