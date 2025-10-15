EN
НАТО захотело сбивать российские истребители по упрощенной схеме

2 минуты чтения 08:19

НАТО обсуждает возможность сбивать оснащенные ракетами российские самолеты, которые вторгаются в воздушное пространство стран-участниц блока. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источник, осведомленный о ходе переговоров.

Министры обороны стран НАТО обсуждают новые правила, которые упростят борьбу с российскими истребителями, рассказал источник. Чиновники хотят, чтобы «вооружение и траектория»  стали основными факторами, определяющими уровень угрозы от иностранных военных самолетов.

При этом верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич отметил, что российские истребители, которые недавно вторглись в воздушное пространство Эстонии, не представляли угрозы альянсу. По данным разведки альянса, они были оснащены ракетами класса «воздух-воздух» и не пытались атаковать сопровождавшие их самолеты НАТО.

Источник издания подчеркнул, что военные будут решать сбивать российские истребители, если они будут нести ракеты класса «воздух-земля» или двигаться по более агрессивной траектории.

После того, как российские истребители 19 сентября нарушили воздушное пространство Эстонии, власти некоторых европейских стран призвали сбивать российские объекты, вторгающиеся на территорию НАТО.

«Если еще одна ракета или самолет без разрешения — умышленно или по ошибке — войдет в наше воздушное пространство и будет сбит, а обломки упадут на территорию НАТО, пожалуйста, не приезжайте сюда, чтобы жаловаться на это. Вы предупреждены», — заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Также британский министр иностранных дел Иветт Купер предупредила Владимира Путина, что его «безрассудные действия» могут привести к прямому вооруженному противостоянию России и НАТО.

Этой осенью в Европе произошла серия вторжений российских летательных аппаратов, которые связывают с Россией. В ночь на 10 сентября около 20 российских дронов вторглись в Польшу. Также о полете российского БПЛА на своей территорией заявила Румыния.

