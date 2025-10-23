Литва заявила о вторжении российских военных самолетов

Два российских военных самолета сегодня вечером вторглись в воздушное пространство Литвы около города Кибартай, находящегося у границы с Калининградской областью России. Об этом заявило Министерство обороны Литвы. Президент страны Гитанас Науседа сообщил, что в связи с инцидентом в МИД будут вызваны представители российского посольства.

По данным литовских военных, истребитель Су-30 и самолет-заправщик Ил-78 находились над территорией Литвы 18 секунд, углубившись на 700 метров. В ответ были подняты два испанских истребителя Eurofighter Typhoon, которые вылетели на место происшествия и продолжают патрулирование.

«Литва остается сильной и готовой. Каждый сантиметр нашей страны охраняется и, при необходимости, будет защищен. Такой инцидент еще раз показывает, какова реальность в нашем регионе – мы должны постоянно укреплять наши оборонные возможности», — заявило Министерство обороны.

Президент Литвы обвинил Россию в грубом нарушении международного права и территориальной целостности Литвы. «Это еще раз подтверждает важность укрепления боевой готовности европейской системы противовоздушной обороны», — сказал Науседа.

Минобороны России утверждает, что Су-30 не пересекали границы других стран во время учебно-тренировочных полетов в Калининградской области. Самолет Ил-78 в заявлении военного ведомства не упомянут.

«Полеты проходили в строгом соответствии с Правилами использования воздушного пространства над территорией Российской Федерации, от маршрута полета самолеты не отклонялись и не нарушали границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля», — написали российские военные.

Этой осенью несколько стран НАТО обвинили Россию в нарушении своего воздушного пространства. В сентябре около 20 российских дронов вторглись в Польшу, а один беспилотник — в Румынию. Эстония 19 сентября заявила о вторжении трех российских истребителей МиГ-31.

По данным The Telegraph, страны НАТО обсуждают новые правила, которые позволят сбивать российские истребители, если они будут оснащены ракетами класса «воздух-земля» или двигаться по «агрессивной» траектории.

Обновлено в 23:39. Добавлен комментарий Минобороны РФ.