EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Литва заявила о вторжении российских военных самолетов

2 минуты чтения 21:01 | Обновлено: 23:40

Два российских военных самолета сегодня вечером вторглись в воздушное пространство Литвы около города Кибартай, находящегося у границы с Калининградской областью России. Об этом заявило Министерство обороны Литвы. Президент страны Гитанас Науседа сообщил, что в связи с инцидентом в МИД будут вызваны представители российского посольства.

По данным литовских военных, истребитель Су-30 и самолет-заправщик Ил-78 находились над территорией Литвы 18 секунд, углубившись на 700 метров. В ответ были подняты два испанских истребителя Eurofighter Typhoon, которые вылетели на место происшествия и продолжают патрулирование.

«По-моему, живым закопали»
«По-моему, живым закопали»
Банда «риелторов» убеждала людей обменивать свое жилье на более дешевое. Но когда клиенты соглашались, их убивали
Криминал17 минут чтения

«Литва остается сильной и готовой. Каждый сантиметр нашей страны охраняется и, при необходимости, будет защищен. Такой инцидент еще раз показывает, какова реальность в нашем регионе – мы должны постоянно укреплять наши оборонные возможности», — заявило Министерство обороны.

Президент Литвы обвинил Россию в грубом нарушении международного права и территориальной целостности Литвы. «Это еще раз подтверждает важность укрепления боевой готовности европейской системы противовоздушной обороны», — сказал Науседа.

Минобороны России утверждает, что Су-30 не пересекали границы других стран во время учебно-тренировочных полетов в Калининградской области. Самолет Ил-78 в заявлении военного ведомства не упомянут.

«Полеты проходили в строгом соответствии с Правилами использования воздушного пространства над территорией Российской Федерации, от маршрута полета самолеты не отклонялись и не нарушали границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля», — написали российские военные.

Главная загадка успеха Wildberries
Главная загадка успеха Wildberries
Учительница английского построила крупнейший онлайн-магазин страны, но ее муж считает, что это не ее заслуга. А как на самом деле?
Экономика35 минут чтения

Этой осенью несколько стран НАТО обвинили Россию в нарушении своего воздушного пространства. В сентябре около 20 российских дронов вторглись в Польшу, а один беспилотник — в Румынию. Эстония 19 сентября заявила о вторжении трех российских истребителей МиГ-31.

По данным The Telegraph, страны НАТО обсуждают новые правила, которые позволят сбивать российские истребители, если они будут оснащены ракетами класса «воздух-земля» или двигаться по «агрессивной» траектории.

Обновлено в 23:39. Добавлен комментарий Минобороны РФ.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Он не человек, он зверь!»
Общество
«Он не человек, он зверь!»
В Кыргызстане изнасиловали и убили 17-летнюю девушку. Теперь в стране хотят ввести смертную казнь за убийство женщин
00:01 24 октября
«По-моему, живым закопали»
Криминал
«По-моему, живым закопали»
Банда «риелторов» убеждала людей обменивать свое жилье на более дешевое. Но когда клиенты соглашались, их убивали
00:01
Главная загадка успеха Wildberries
Экономика
Главная загадка успеха Wildberries
Учительница английского построила крупнейший онлайн-магазин страны, но ее муж считает, что это не ее заслуга. А как на самом деле?
00:01 22 октября
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Мир
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Она заработала миллиард долларов и продолжает гнуть свою линию. Как ей это удается?
00:01 21 октября
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Общество
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Теперь мы будем платить 3000 евро в месяц в течение 30 лет. Но мы обожаем Амстердам и в восторге от нашей квартиры
00:01 20 октября
30 лет лжи
Криминал
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
17:00 19 октября

Самое читаемое

Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
У меня лопнул глаз от удара мужа
Общество
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
00:01 6 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен