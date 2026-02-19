Telegram ответил на обвинение властей России в предоставлении доступа к перепискам иностранным спецслужбам

Пресс-служба Telegram ответила на заявление министра цифрового развития России Максута Шадаева о том, что мессенджер якобы предоставляет иностранным спецслужбам доступ к перепискам своих пользователей. Об этом пишет агентство Reuters.

«Утверждение российского правительства о взломе нашей системы шифрования — это преднамеренная выдумка», — считает администрация Telegram. Распространение этой информации российскими властями в Telegram связали с попыткой оправдать введенные ограничения на работу мессенджера и с принуждением россиян к переходу в Max.

Max в Telegram посчитали контролируемой государством платформой, которая создана российскими властями для массового наблюдения за жителями страны и распространением цензуры. Шадаев, как отмечает Reuters, обвинял мессенджер в предоставлении доступа к перепискам российских военных.

Шадаев заявил о сотрудничестве Max с иностранными спецслужбами во время выступления в Госдуме. Он сослался на прямые подтверждения от неназванных правоохранительных органов, которые сообщили, что иностранные силовики имеют доступ к сообщениям российских военных.

