Интернет и мемы

Российские власти обвинили Telegram в предоставлении доступа к перепискам иностранным спецслужбам

2 минуты чтения 12:14 | Обновлено: 12:48

Администрация мессенджера Telegram предоставляет доступ к перепискам своих пользователей иностранным спецслужбам. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава Минцифры Максут Шадаев, выступая в Госдуме.

«У нас есть прямые подтверждения со стороны правоохранительных органов, что, к сожалению, если в начале СВО Telegram рассматривался как достаточно анонимный сервис, им пользовались наши военные, то сейчас много фактов, которые подтверждены нашими органами, о том, что доступ к перепискам в Telegram имеют иностранные спецслужбы», — сказал он.

По словам Шадаева, данные, полученные иностранными спецслужбами в результате доступа к перепискам российских военных, впоследствии используются для противодействия армии России на фронте в Украине. При этом министр отметил, что это происходит все чаще.

«Если раньше это все-таки носило эпизодический характер, то сейчас это носит уже систематический характер», — подчеркнул он.

В то же время, глава Минцифры признал, что связь через Telegram по-прежнему необходима воюющей в Украине российской армии. В связи с этим, по его словам, властями было принято решение не ограничивать работу мессенджера в зоне боевых действий. При этом министр выразил надежду, что российские военные все-таки смогут «перестроиться» и найти новые каналы связи вместо Telegram.

Комментируя замедление работы Telegram, к которому ранее приступил Роскомнадзор, Шадаев объяснил необходимость таких действий тем, что мессенджер «систематически и постоянно» нарушает требования федерального законодательства. 

Так, по словам главы Минцифры, Telegram, в частности, не удалял по требованию властей запрещенный контент, а также не хранил внутри России переписки и голосовые звонки пользователей, доступ к которым он по решению суда должен предоставить российским силовикам.

