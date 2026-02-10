EN
Интернет и мемы

СМИ: власти решили замедлить Telegram

13:10 | Обновлено: 13:35

Роскомнадзор (РКН) планирует начать ограничивать работу мессенджера Telegram, пишет РБК со ссылкой на источники в органах власти и индустрии IT.

По данным журналистов, ограничения начнут работать уже 10 февраля. Один из источников сообщил РБК, что меры по замедлению Telegram уже применяются.

Россияне жалуются на скорость работы Telegram с 9 февраля. На платформе Downdetector они сообщали о сложностях с отправкой медиафайлов и сообщений. У некоторых пользователей мессенджер не открывался как в приложении, так и в веб-версии.

Жалобы продолжили поступать и на следующий день. 10 февраля россияне из разных регионов страны снова сообщили о низкой скорости работы Telegram. Число жалоб за последние сутки только на Downdetector достигло 11 тысяч, пишет ТАСС.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» отмечает, что аналогичных жалоб из других стран мира в период с 9 по 10 февраля массово не поступало. Вероятно, такие проблемы с доступностью Telegram в настоящий момент наблюдаются только у живущих в России.

На фоне появления новости о замедлении Telegram резко начали расти акции компании VK, следует из данных платформы Investing.com. В 12:55 по Москве их стоимость составляла 310,55 рубля. К 13:20 этот показатель достиг отметки 321,3 рубля.

В последний раз россияне массово жаловались на медленную скорость работы Telegram в середине января — тогда СМИ также сообщили, что это происходит из-за новых ограничений со стороны РКН. Позже ведомство опровергло эту информацию.

С августа 2025 года РКН блокирует звонки в Telegram и WhatsApp. Это решение власти объяснили необходимостью противодействовать преступникам, которые используют мессенджеры для финансового обмана, а также вовлечения россиян в «диверсионную и террористическую деятельность».

