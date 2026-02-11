EN
Политика

Z-блогеры возмутились позицией Кремля по Telegram

15:59

Российские телеграм-каналы, освещающие войну в Украине с пророссийской позиции, отреагировали на высказывание пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. По его словам, невозможно представить, что «фронтовая связь обеспечивается посредством Telegram».

Так представитель Кремля прокомментировал распространившиеся в прессе сообщения о том, что блокировка мессенджера, к которой приступил Роскомнадзор, может помешать действиям российских военных на фронте в Украине и регионах России.

«А Вы представьте. И приказы отдаются, и отчеты, и секретные документы и т.п.. Более того, раньше это все в дырявом WhatsApp делалось. Телеграм хотя бы безопасней», — написал в своем телеграм-канале Даниил Безсонов, который ранее занимал пост в структурах самопровозглашенной ДНР.

Эту информацию также подтвердил российский военный Платон Маматов. По его словам, в Telegram военные, в частности, координируют действия внутри подразделений и между ними, обмениваются разведданными, согласовывают и контролируют огневое поражение целей. Помимо этого, в мессенджере обсуждаются вопросы логистики и эвакуации раненых.

«Альтернатив этому способу связи за четыре года войны не появилось. И в ближайшем будущем не предвидится. <…> Очень жаль, что представитель высшего руководства нашей страны настолько не осведомлен о реальном положении дел “на земле”», — добавил Маматов.

Автор телеграм-канала «Товарищ Артем» заявил, что старается не использовать нецензурную лексику в своих постах, но заявление Пескова — «это полный пиздец»: «Планета Розовых пони предстала пред нами во всей своей красе».

Об отрыве пресс-секретаря Кремля от реальности также написали, в частности, телеграм-каналы «Военный Осведомитель» и «Филолог в засаде». Последний также отметил «радикальную нерасположенность к тому, чтобы хотя бы постараться вникнуть в эти реалии [происходящего на фронте]».

«По сути шаг с блокировкой “телеграм”, это все равно, что выстрелить себе в ноги, чтобы взбодрится. Депутаты от этих решений не пострадают, чего не скажешь о простых парнях, которые сегодня выполняют свою работу, вы делаете нашу жизнь тяжелей, вместо того, чтобы помогать», — написал Z-блогер «Тринадцатый». 

10 февраля представитель Роскомнадзора в беседе с РБК подтвердил ограничение работы Telegram. Он пояснил, что регулятор принял меры, чтобы «добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан». Позже в тот же день источники «Верстки», близкие к Кремлю, сообщили, что полная блокировка Telegram не исключена в сентябре, когда пройдут выборы в Госдуму.

