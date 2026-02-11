Помощь Нурлана Сабурова российским военным заинтересовала силовиков Казахстана

После распространения в сети сообщений о помощи комика Нурлана Сабурова воюющим в Украине российским солдатам его действиям может дать правовую оценку Комитет национальной безопасности Казахстана. Об этом, как передает Deutsche Welle, заявил заместитель генерального прокурора страны Галымжан Койгельдиев.

Как поясняет издание, Сабурову может грозить уголовная ответственность по статье о наемничестве (ст. 170 УК Казахстана), которая предусматривает наказание за вербовку, подготовку, финансирование или иное содействие лицам, участвующим в вооруженных конфликтах, боевых действиях или попытках насильственного изменения власти и нарушения территориальной целостности государства вплоть до 12 лет лишения свободы.

6 февраля стало известно, что одному из самых популярных русскоязычных стендап-комиков казахстанцу Нурлану Сабурову на 50 лет запретили въезд в России. Как сообщалось, его задержали по прилете во Внуково из Дубая и выдали соответствующий документ.

Позже «Важные истории» со ссылкой на источники в окружении Сабурова сообщили, что причиной запрета стал отказ комика сотрудничать с ФСБ. По их словам, его неоднократно приглашали на беседы в главное здание спецслужбы на Лубянской площади в Москве, однако Сабуров так и не дал силовикам внятного положительного или отрицательного ответа, попытавшись «отморозиться».

Спустя несколько дней после запрета в сети распространилось видео, записанное Нурланом Сабуровым ранее. В нем он сообщает о передаче подразделению российских военных десяти мотоциклов и желает, чтобы они «вернулись с победой».