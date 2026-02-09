EN
Интернет и мемы

Появилось видео с помогающим российским военным Нурланом Сабуровым

2 минуты чтения 17:42 | Обновлено: 18:15

В соцсетях распространилось видео, на котором казахстанский комик Нурлан Сабуров, которому недавно запретили въезд в Россию на 50 лет, передает мотоциклы «на нужды СВО». Источник «Важных историй» утверждает, что таким образом комик пытался избежать запрета на въезд в Россию.

Само видео было снято еще в июле 2025 года. На кадрах Сабуров передает военным «Легиона Вагнер Истра» 10 мотоциклов «Эндуро».

«Сегодня делаем хорошее, благое дело — помогаем бойцам “Легиона Вагнер Истра”. Дай бог, чтобы ребята вернулись здоровыми и с победой», — заявил комик на видео.

Источник издания «Важные истории» сообщил, что Сабуров таким образом пытался доказать свою «пророссийскую» позицию и продолжить выступления в стране. Тем не менее 6 февраля комику запретили въезд в Россию на 50 лет. СМИ писали, что Сабурова остановили в аэропорту «Внуково», куда он прилетел из Дубая. Там ему выдали запрет на въезд, который вступил в силу 30 января.

Каннибал с улицы Орджоникидзе
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
Криминал13 минут чтения

Телеграм-каналы Mash, Shot и Baza связали запрет на въезд, в том числе, с критикой войны в Украине. Однако главной причиной стало нежелание комика сотрудничать с ФСБ, утверждает источник «Важных историй». По его словам, именно из-за этого Сабурову трижды отказали в получении ВНЖ.

8 февраля Сабуров опубликовал обращение в своем аккаунте в Instagram. Он заявил, что благодарен России за возможность запустить карьеру и обрести большую аудиторию. По его словам, делом о запрете на въезд займутся его юристы. Он также попросил СМИ проявить уважение к частной жизни его семьи.

Политик Иван Жданов, в свою очередь, обратил внимание, что Сабурова, которого не пустили в Россию, теперь могут привлечь на родине к ответственности по статье «финансирование или иное материальное обеспечение наемника» Уголовного кодекса Казахстана. За подарок «Легиону Вагнер Истра» ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

