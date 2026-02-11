В Кремле не смогли представить использующих Telegram российских военных

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал распространившиеся в прессе сообщения о том, что блокировка мессенджера Telegram, к которой приступил Роскомнадзор, может помешать действиям российских военных на фронте в Украине и регионах России.

«Я не думаю, что можно представить себе, что фронтовая связь обеспечивается посредством Telegram или какого-то мессенджера. Представить себе такое трудно и невозможно, но в любом случае, конечно, об этом должны говорить специалисты», — сказал Песков, добавив, что с соответствующим вопросом следует обратиться в Минобороны.

Между тем, как утверждает «Агентство», ссылаясь на опрошенных им военных аналитиков и сообщения в российских провоенных телеграм-каналах, блокировка мессенджера все-таки создала дополнительные сложности для российских военных.

Так, телеграм-канал «Военный обозреватель» написал, что Telegram был единственным рабочим средством связи и координации действий для российских мобильных групп ПВО, которые защищают объекты в российском тылу от атак украинских беспилотников.

Эту информацию подтвердил также другой популярный Z-канал — «Два майора», по данным которого именно через Telegram организуется работа межведомственных мобильных огневых групп. «Какого черта нет до сих пор единой межведомственной системы ситуационной осведомленности о воздушной обстановке — вопрос к ПВО», — говорится в посте. При этом его авторы утверждают, что через госмессенджер Max оператор радиолокационной станции данные о вражеских дронах передать не может, «потому что потом к нему точно придут ЗГТ, ОСБ (Служба защиты государственной тайны и Отдел собственной безопасности — прим. “Холода”) и иные контролирующие службы».

О существующих в Telegram закрытых чатах для координации действий сил ПВО в регионах и на фронте написал также телеграм-канал «Белорусский силовик». «Фронтовая связь на фронте через Telegram не выстроена. Особенно с соседями по направлению. Общаются голубями и записками в виде самолетиков», — прокомментировал автор канала заявление Пескова.

О том, что блокировка Telegram может помешать работе российской ПВО «Агентству» заявил военный аналитик Кирилл Михайлов. По его словам эти войска, «практически не оснащаются военными средствами связи, которые больше нужны на фронте». В свою очередь, представитель Conflict Intelligence Team предположил, что проблемы вызванные блокировкой Telegram решатся в течение нескольких дней, которые военные будут «перекатываться на альтернативные каналы связи».

10 февраля представитель Роскомнадзора в беседе с РБК подтвердил ограничение работы Telegram. Он пояснил, что регулятор принял меры, чтобы «добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан». Позже в тот же день источники «Верстки», близкие к Кремлю, сообщили, что полная блокировка Telegram не исключена в сентябре, когда пройдут выборы в Госдуму.