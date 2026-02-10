СМИ назвали возможную дату полной блокировки Telegram

Полная блокировка Telegram пока что не планируются, но она не исключена в сентябре, когда пройдут выборы в Госдуму, заявили источники «Верстки», близкие к Кремлю.

По словам одного из собеседников, в Кремле опасаются негативной реакции на 70% голосов за «Единую Россию» — именно с этим может быть связана блокировка мессенджера. Другой источник отметил, что спор о вреде или необходимости ограничения доступа к Telegram ведется давно.

«В конце прошлого года было решено, что полная блокировка до выборов не нужна, потому что мессенджер политизирован и удобен как для оценки настроений, так и для агитации», — пояснил собеседник «Верстки».

Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год Экономика 8 минут чтения

По его словам, на вероятность блокировки Telegram влияют не только настроения вокруг выборов, но и отношение россиян к ходу войны в Украине. Источник журналистов отметил, что в Кремле исходят из того, будет ли подписано мирное соглашение и если да, то на каких условиях. Мессенджер не должен быть дестабилизирующим фактором, подчеркнул он.

Также собеседник прокомментировал начавшееся замедление Telegram: «Блокировка популярной площадки для взрослых людей должна быть постепенной. Сейчас должно стать понятно, что пора искать альтернативы. Она всем известна [имеется в виду госмессенджер Max]».

Третий источник «Верстки» подтвердил, что решение о блокировке Telegram пока не принято. Он также заявил, что российские власти несмотря на это будут «ебать мозг» создателю мессенджера Павлу Дурову.

Каннибал с улицы Орджоникидзе Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки Криминал 13 минут чтения

Полная блокировка Telegram возможна к концу 2026 года, сказал журналистам собеседник в крупном провластном медиа. По его словам, перед этим российские власти могут начать ограничивать рекламу в мессенджере — к примеру, возможность ее публиковать могут оставить только для каналов, у которых есть регистрация в реестре блогеров.

Накануне, 9 февраля, россияне начали жаловаться на скорость работы Telegram. У пользователей возникли сложности с отправкой медиафайлов и сообщений. У некоторых россиян мессенджер не перестал открываться как в приложении, так и в веб-версии.

Днем 10 февраля Роскомнадзор в беседе с РБК подтвердил ограничение работы Telegram. Представители регулятора заявили, что такие санкции необходимы, чтобы «добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан». Там напомнили, что еще в августе 2025 года публично заявляли о механизме постепенных ограничений для интернет-сервисов, которые систематически игнорируют требования российского законодательства.