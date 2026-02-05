СМИ узнали цену примирения Кадырова и Керимова после слов о кровной мести

Российский миллиардер и сенатор Сулейман Керимов согласился выплатить главе Чечни Рамзану Кадырову, от которого ему пришлось прятаться в секретном поселке ФСБ, один миллиард 850 миллионов долларов. Грозивший ему кровной местью Кадыров остался недоволен суммой «выкупа», но на сделке настоял сам Владимир Путин. Об этом пишет «Новая газета Европа», ссылаясь на слова нескольких независимых источников.

Накануне Кадыров в своем телеграм-канале опубликовал совместную фотографию с Керимовым, на которой они оба улыбаются и жмут друг другу руки. В кратком сопроводительном тексте глава Чечни называет сенатора «дорогим братом». Как отмечает «Новая газета Европа» фотография сделана в рабочем кабинете главы администрации президента (АП) Антона Вайно, который, как утверждается, выступил главным посредником со стороны Кремля.

Открытое противостояние Кадырова и Керимова началось в 2024 году, когда стало известно о планах по слиянию одного из крупнейших российских маркетплейсов Wildberries, 99% акция которого принадлежали его основательнице Татьяне Ким, и сравнительно небольшой компанией Russ Outdoor — ей владели близкие к Керимову бизнесмены братья Роберт и Леван Мирзояны.

СМИ писали, что причиной неожиданного, с точки зрения экспертов, слияния стал роман Ким с Робертом Мирзояном, тогда же она подала на развод со своим мужем Владиславом Бакальчуком. Последний выступил против слияния и обратился за помощью к Кадырову.

В конце июля 2024 года глава Чечни опубликовал видео встречи с Бакальчуком. На кадрах он жалуется главе Чечни, что его жена «связалась с непонятной компанией», которая «отжимает активы». В свою очередь, Кадыров на видео обещает не позволить «разрушить семью» и обвиняет братьев Мирзоян в рейдерском захвате.

В сентябре того же года группа вооруженных людей, оказавшихся бойцами близкого соратника Кадырова депутата Госдумы Адама Делимханова, попытались захватить офис Wildberries в Москве, который охраняли ингушские бойцы партнера Мирзоянов депутата из Ингушетии Бекхана Барахоева.

На входе завязался конфликт, который перерос в перестрелку, в результате которой погибли двое ингушских охранников. СК возбудил дело, однако количество его фигурантов быстро сократилось с десятков до единиц, а затем расследование и вовсе было приостановлено.

Через день после перестрелки ФАС одобрил слияние Wildberries и Russ Outdoor. По данным «Новой газеты Европа» сделку одобрил лично Путин, которому рассказали, что в результате слияния будет создан российский конкурент Amazon и Alibaba, а также собственная платежная система, способная заменить SWIFT.

Однако, как пишет газета, Кадыров отказался признать поражение и пошел ва-банк. 10 октября он провел совещание с региональными силовикам, которое издание называет «устрашающим», где заявил, что будет считать своими кровными врагами Керимова, Барахоева и близкого к Керимову дагестанского депутата Ризвана Курбанова, если только они не докажут, что не причастны к организации покушения на Кадырова. При этом издание отмечает, что доподлинно неизвестно, действительно ли кто-то пытался организовать убийство Кадырова, или последний выдумал покушение, чтобы угрожать своим противникам.

После этого Барахоев и Курбанов публично поклялись в непричастности к заговору с целью убийства Кадырова, а Керимов, напротив, пропал из публичного поля. Как писало позже издание «Проект», опасаясь за свою жизнь, миллиардер был вынужден укрыться в охраняемом ФСО секретном поселке на Воробьевых горах в Москве.

Тем временем бракоразводный и сопутствующие процессы между Татьяной Ким и Владиславом Бакальчуком закончились полным поражением последнего. Бывшему супругу основательницы Wildberries не удалось отсудить желаемую половину «семейного бизнеса».

Как пишет «Новая газета Европа», впервые источник издания сообщил об «отступных», которые согласился заплатить Керимов за примирение с Кадровым, в декабре 2025 года. В публикации говориться, что названная сумма почти в два миллиарда долларов вызвала сомнения у журналистов, так как это сравнимо с прибылью всей Wildberries за два года. Однако позже такую же информацию изданию предоставил другой, несвязанный с первым источник.

Он рассказал, что Кадыров был недоволен суммой и требовал больше, однако благодаря вмешательству АП и, в конечном итоге, лично Путина, мир все же был заключен, а первая часть суммы наличными уже передана людям Кадырова.