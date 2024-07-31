Основательница Wildberries подала на развод и рассказала об отношениях с мужем

Основательница и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала о проблемах в отношениях с мужем Владиславом в интервью газете «Комсомольская правда».

По ее словам, «разлад» в отношениях с мужем начался задолго до начала процесса объединения Wildberries с оператором наружной рекламы компанией Russ. По ее словам, причина развода «гораздо глубже».

«Такие решения не приходят за один миг или после одного какого-то события. Причина развода гораздо глубже, она лежит в плоскости наших личных отношений, и крах нашего брака начался задолго до идеи объединения с Russ. Первая серьезная трещина была еще в ноябре прошлого года. Но это (шумиха из-за слияния компаний), безусловно, стало последней каплей», — сказала она.

Бакальчук убеждена, что объединение с Russ — правильное решение, которое позитивно повлияет на партнеров, продавцов, покупателей Wildberries. «Мы строим новую компанию — мирового лидера. У Владислава, к сожалению, другая точка зрения. И я его понимаю, это нормально. Не все умеют быть гибкими, выходить из зоны комфорта и принимать решения», — посетовала Бакальчук.

При этом она отвергла все обвинения в том, что не позволяет мужу видеться с детьми, которых у супругов семеро. По словам Бакальчук, муж ежедневно общается с детьми, но пытается с их помощью «как-то повлиять на нее».

«Дети всегда были, есть и будут со мной. Никакого запрета на встречу с отцом я не ставила. Как вы видели, наверное, в телеграм-каналах, он спокойно приезжал к ним на море, где младшие отдыхали с моей мамой. Было крайне неприятно, что он для публичности выставил это так, будто отдыхает с ними с самого начала, постановочно фотографировался и выдал информацию в СМИ», — рассказала Бакальчук.

31 июля газета «Ведомости» сообщила, что Савеловский районный суд Москвы принял к производству иск основательницы Татьяны Бакальчук к мужу Владиславу о разводе и разделе имущества. Сама предпринимательница отказалась комментировать предстоящий бракоразводный процесс.

В свою очередь, Владислав Бакальчук, как передает РБК, заявил, что его жене «нужна помощь». По его словам, на нее «воздействуют» и с ней происходит «что-то действительно странное».

«События вокруг нашей семьи и бизнеса развиваются стремительно, их искусственно разгоняют, чтобы не оставить тебе времени на то, чтобы трезво проанализировать ситуацию. Но я сохраняю самообладание и пытаюсь защитить семью всеми способами, многие бывшие и работающие сотрудники Wildberries помогают мне в этом», — заявил Владислав Бакальчук.

Об объединении Wildberries с компанией Russ и разводе четы Бакульчуков стало известно 23 июля. Тогда глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео встречи с Владиславом Бакальчуком. На кадрах последний рассказывает, что дела у него «не очень», потому что жена «связалась с непонятной компанией» и «ушла из семьи».

Сам Кадыров на том же видео заявил о «рейдерском захвате» Wildberries «известными кавказцами» и пообещал не допустить его. При этом позже стало известно, что сделку по объединению Wildberries и Russ одобрил лично Владимир Путин.

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Спустя несколько дней после Кадырова видео с Владиславом Бакальчуком в сторис своего инстаграма опубликовал рэпер Тимати.

«Я выслушал всю историю, поддерживаю Владислава и хочу обратиться к третьим лицам, участвующим в рейдерском захвате. Дорогие друзья, я прошу вас одуматься и вернуть жену в семью», — говорит музыкант на видео.

Сама Татьяна Бакальчук после появления первых утверждений о рейдерском захвате Wildberries заявила, что «это не рейдерский захват, а развод».

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