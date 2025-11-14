EN
Общество

СМИ рассказали о «секретном поселке российской элиты» на Воробьевых горах

12:09 | Обновлено: 12:34
В центре Москвы существует секретный дачный поселок, который охраняет Федеральная служба охраны (ФСО). Там живут высокопоставленные российские чиновники, олигархи и даже экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Об этом в масштабном расследовании о кумовстве в российской власти «Отцы и деды» пишет издание «Проект».

По его данным, речь идет о дачах, построенных в 1950-х годах для членов ЦК КПСС. В советские годы этот поселок также использовали для размещения высокопоставленных зарубежных гостей, таких как кубинский лидер Фидель Кастро. Кроме того, одна из этих дач служила резиденцией для генсека КПСС Никиты Хрущева, а сейчас, как пишет издание, в этом доме живет друг Владимира Путина Геннадий Тимченко.

В современной России секретный поселок, благодаря охране спецслужбами, использовался также для защиты одних представителей российской элиты от других. Так, «Проект» утверждает, что на даче на Воробьевых горах укрывался миллиардер Сулейман Керимов после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров объявил ему кровную месть.

В расследовании говорится, что десять бывших партийных дач находятся на улице Косыгина. Поселок примыкает к павильонам «Мосфильма», в 800 метрах от знаменитой смотровой площадки на Воробьевых горах. Один из домов, вероятно, самый большой стоит на другой стороне улицы Косыгина, прямо на склоне Воробьевых гор с видом на Москву-реку и Лужники.

При этом проезд к секретному поселку для обычных граждан закрыт, а дома в нем находятся на балансе Управления эксплуатации имущества органов государственной охраны, которое является одной из структур ФСО.

По данным «Проекта», решения о том, кого поселить на дачах на Воробьевых горах, принимает лично Владимир Путин, а кандидатов для него подбирает глава кремлевской администрации Антон Вайно. Об этом изданию рассказали бывший высокопоставленный российский чиновник и один из экс-арендаторов местной дачи.

Право жить в секретном поселке оказалось небесплатным. Как пишет «Проект», ссылаясь на оказавшийся в распоряжении редакции платежный документ, жильцам необходимо иметь не только политическую протекцию, но и платить за аренду — около 3,1 миллиона рублей в месяц.

В публикации издания говорится, что незадолго до начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года в секретном поселке на Воробьевых горах поселилось высшее военное руководство России в лице бывшего тогда министром обороны Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова.

Фото:Alamy

