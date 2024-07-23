Кадыров пообещал защитить Wildberries от рейдерского захвата «известными кавказцами»

Рамзан Кадыров пообещал мужу основательницы маркетплейса Wildberries Владиславу Бакальчуку защитить компанию от рейдерского захвата «известными кавказцами» и вернуть Татьяну Бакальчук в семью. Видео разговора Кадырова и Бакальчука опубликовано в телеграм-канале главы Чечни.

«Сейчас не очень дела. Жена ушла из дома, связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес, выводит активы. Причем компания в 100 раз меньше, а в совместном предприятии доли примерно одинаковые», — говорит Владислав Бакальчук.

В телеграм-канале Кадрова утверждается, что активы компании Wildberries с начала июля «путем юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor».

«Я знаю, что рычаги этого рейдерского процесса находятся в руках братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев», — отмечается в посте Кадырова.

На видео Кадыров также уточняет у Бакальчука, сколько у них с Татьяной детей, а когда тот отвечает, что семеро, глава Чечни говорит, что такое разрушение семьи — «нечеловеческий подход».

«Не позволю вмешиваться такими путями, семейную жизнь разрушить. Какой-то Леван забрал бизнес — это рейдерство. Еще я слышал, что есть люди с Кавказа, я их тоже не считаю людьми, не мужские это поступки. Кавказ их не примет. Я им говорю, что если вы мужчины, не делайте этого. Вам я этого не прощу, выходите со мной на связь», — сказал Кадыров.

Глава Чечни также написал, что не может оставаться в стороне «от крупной по масштабам страны махинации» и сделает «все возможное, чтобы помочь вернуть в семью» Татьяну Бакальчук и защитить законный бизнес.

Кадыров написал, что этим вопросом займется депутат Госдумы Адам Делимханов. По словам главы Чечни, он намерен «дойти до конца».

Сделку, о которой идет речь, ранее одобрил лично Владимир Путин, пишет The Bell. В письме на его имя, как отмечает издание, «излагался фантастический план создания глобального маркетплейса с аудиторией 5,8 миллиарда человек и собственной платежной системой для расчета в рублях в обход SWIFT».

11 июля «Ведомости» писали, что крупнейший в стране оператор наружной рекламы группа компаний Russ и Wildberries запустят сервис, с помощью которого продавцы смогут размещать наружную рекламу через личный кабинет в маркетплейсе.

Куратором объединенного проекта, как сообщал РБК, стал помощник Путина Максим Орешкин.

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