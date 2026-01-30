EN
Кадыров назвал Керимова «братом» после слов о кровной мести

2 минуты чтения 23:33
Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился в Москве с миллиардером и сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым. Хотя детали общения не разглашаются, встреча якобы прошла плодотворно, рассказал Кадыров у себя в телеграм-канале.

«Провел плодотворную встречу с Братом, сенатором Российской Федерации Сулейманом Керимовым в Москве. Считаю, народ Чечни и народ Дагестана братья, как и мы. Пожелал успехов во всех делах и начинаниях!» — написал Кадыров.

Полтора года назад Кадыров угрожал Керимову кровной местью. В октябре 2024 года глава Чечни во время совещания с чеченскими силовиками сообщил, что на него якобы готовилось покушение.

«Есть свидетели, люди, у которых они заказывали убийство, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ», — заявил Кадыров на чеченском языке, перевод с которого приводит «Кавказ. Реалии».

Тогда же глава Чечни пригрозил объявить кровную месть Сулейману Керимову, если тот не сможет доказать свою непричастность к предполагаемой попытке покушения на Кадырова. Спустя два дня глава Дагестана Сергей Меликов объявил о поддержке сенатора Керимова.

«Все дела Сулеймана Абусаидовича Керимова идут от чистого сердца. И при этом удивительная скромность этого человека, который просто делает добрые дела для своего народа. Дагестан всегда поддержит его в трудную минуту, когда это будет нужно», — cказал Меликов.

Однако сам Керимов никак не комментировал угрозу кровной мести, исходившей от Кадырова. Примечательно, что их конфликт разгорелся после перестрелки, случившейся недалеко от стен Кремля, в московском офисе маркетплейса Wildberries.

А началось все со слияния Wildberries с оператором наружной рекламы Russ, связанного со структурами сенатора и миллиардера Керимова. Именно из-за этой сделки и возник конфликт между Татьяной Ким и Владиславом Бакальчуком, помирить которых решил Кадыров, пообещав «вернуть в семью» основательницу бизнеса Ким.

Савеловский суд Москвы встал на сторону Ким и передал ей 1% акций компании Wildberries, которым владел Бакальчук. Так, в результате бракоразводного процесса она стала единственным и полноправным владельцем маркетплейса. 

Фото:Рамзан Кадыров / Telegram

