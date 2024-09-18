Появление мужа Бакальчук у офиса Wildberries спровоцировало конфликт со стрельбой 

Возле офиса компании Wildberries в центре Москвы произошла перестрелка. Представители компании обвинили мужа ее гендиректора Татьяны Бакальчук, с которым она находится в процессе развода, Владислава в «попытке незаконного проникновения» вместе со своей охраной, передает РБК.

В свою очередь, Владислав Бакальчук заявил, что приехал в офис Wildberries на очередной раунд запланированных переговоров. Вместо этого, по его словам, там произошла «масштабная провокация» со стрельбой, в результате которой был «ранен один из его коллег».

«Друзья, на меня и на мою команду пытались совершить нападение, когда мы приехали на переговоры по остановке строительства складов в офис на Романов переулок», — сообщил он в своем телеграм-канале, отметив, что с ним «все хорошо».

«Сегодня группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве. Ранены трое, их состояние мы уточняем. Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался», — написала Татьяна Бакальчук в своем телеграм-канале. «Вот теперь это рейдерский захват. Вернее, его неудачная попытка», — добавила она.

Телеграм-канал Mash также сообщает, что в результате конфликта в офисе Wildberries пострадали как минимум три человека, один из которых находится в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, по данным канала, полицейские задержали 10 человек.

«Осторожно, Москва» пишет, что в результате стрельбы пострадал полицейский. Телеграм-канал опубликовал кадры его госпитализации.

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