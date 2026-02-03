EN
Педофил Эпштейн хотел встретиться с Набиуллиной

2 минуты чтения 15:32 | Обновлено: 15:57

Скончавшийся в заключении осужденный за педофилию и торговлю людьми известный американский финансист Джеффри Эпштейн хотел встретиться с главой Центрального банка России Эльвирой Набиуллиной. Информация об этом содержится в опубликованных на днях властями США ранее засекреченных «файлах Эпштейна», обратил внимание телеканал RTVI.

Так, в рассекреченном архиве среди прочего содержится письмо, отправленное Эпштейном в мае 2014 года на скрытый адрес электронной почты. «Эльвира Набиуллина — первая женщина, возглавившая Центральный банк [одной из стран] „Большой восьмерки“. — Давайте попробуем с ней встретиться»: — говорится в нем.

Ранее стало известно, что в опубликованных Минюстом США трех миллионах «файлов Эпштейна» более тысячи раз упоминается имя Владимира Путина. Как сообщалось, в основном оно содержалось в газетных заголовках и новостях, которые Эпштейн обсуждал в переписках. Однако, в опубликованных архивах нашлись и письма финансиста, в которых он упоминает возможную встречу с Путиным.

3 февраля спикер Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос RTVI, заявил, что Кремль не получал предложений о встрече с Путиным от Эпштейна. Между тем, в опубликованном властями США вместе с другими «файлами Эпштейна» отчете ФБР, датированном 27 ноября 2017 года, финансиста называют «управляющим состоянием Путина». Так, в документе идет речь о встрече агентов ФБР с конфиденциальным источником, по словам которого, Эпштейн управлял не только состоянием Путина, но и «оказывал аналогичные услуги президенту Зимбабве Роберту Мугабе».

Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью
Общество19 минут чтения

Финансист Джеффри Эпштейн в 2008 году был признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней. В 2019 году его вновь арестовали — на этот раз по обвинениям в вовлечении несовершеннолетних в сексуализированную торговлю, изнасилованиях, сексуализированной эксплуатации, незаконном лишении свободы, пытках и похищениях людей. 

Дело вызвало широкий международный резонанс не только из-за тяжести предъявленных обвинений, но и из-за обширного круга связей Эпштейна. В материалах расследований и публикациях СМИ неоднократно упоминались его контакты с влиятельными политиками, бизнесменами и другими публичными фигурами, включая Дональда Трампа и Билла Гейтса. В августе 2019 года Эпштейн покончил с собой в тюрьме, не дожив до судебного разбирательства.

