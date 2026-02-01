В отчете ФБР, который был опубликован в пятницу Министерством юстиции США вместе с другими документами по делу Джеффри Эпштейна, американского финансиста называют управляющим состоянием Владимира Путина. На это обратило внимание «Агентство».
Речь идет об отчете ФБР, датированном 27 ноября 2017 года. В нем говорится о встрече агентов американской спецслужбы с конфиденциальным источником, который рассказал, что «Эпштейн был управляющим состоянием» Путина, а также «оказывал аналогичные услуги президенту Зимбабве Роберту Мугабе».
Помимо этого, в новой порции документов есть ряд электронных писем, в которых Эпштейн обсуждает со своими собеседниками встречу с Путиным. Так, в октябре 2010 года отправитель письма спросил у финансиста, был ли российский политик на его лодке.
В ноябре того же года Эпштейн обсуждал получение российской визы и отмечал, что знаком с другом Путина. «Стоит ли мне его спросить?» — уточнял он. В ответ собеседник попросил финансиста отправить копию первых двух страниц паспорта для заявления на визу.
В мае 2013 года Эпштейн написал человеку, имя которого совпадает с бизнесменом из ОАЭ Султаном Ахмедом бин Сулайемом: «Путин, возможно, приедет в США. Я бы предпочел встретиться с ним здесь, так что Сочи маловероятен».
Тогда же финансист рассказал, вероятно, экс-премьеру Израиля Эхуду Бараку, что отказался встретиться с российским политиком в Санкт-Петербурге: «Если он хочет встретиться, ему нужно будет выделить настоящее время и приватность, посмотрим, что получится».
В том же месяце в переписке с человеком, имя которого совпадает с экс-генсеком Совета Европы и бывшим премьер-министром Норвегии Турбьерном Ягландом, финансист писал, что находится во Франции вместе с главой Microsoft Биллом Гейтсом и ожидает визита Путина.
В июне Эпштейн сказал Ягланду, что возвращается в США, не дождавшись визита. В ответ на это собеседник рассказал о состоявшемся созвоне по поводу приезда российского политика, в ходе которого ему сказали, что «все произойдет». О поездке Путина во Францию в тот период не сообщалось.
В январе 2014 финансист просил Ягланда «объяснить Путину, что должна быть более продвинутая российская версия биткоина». Еще один собеседник Эпштейна в июле 2014 года сообщил, что ему удалось уговорить бизнесмена Рида Хоффмана принять участие во встрече финансиста с Путиным.
В конце июля 2015 года Эпштейн писал Ягланду, что «все еще хотел бы встретиться с Путиным и поговорить об экономике». В октябре 2017 года Эпштейн просил экс-генсека Совета Европы обсудить с Путиным цифровые валюты. В июне 2018 года финансист снова писал норвежскому политику, что «очень хотел бы встретиться с Путиным».
Также «Агентство» нашло в файлах упоминание Ильи Пономарева, который на тот момент был депутатом Госдумы. Его финансист обсуждал в ноябре 2012 года в переписке с человеком, имя которого совпадает с бывшим советником Билла Гейтса Борисом Николичем. Последний призвал Эпштейна встретиться с Пономаревым, которого назвал «основным организатором восстания против Путина», который в итоге может возглавить Россию.
В марте 2017 года один из собеседников Эпштейна порекомендовал ему экс-комиссара движения «Наши» Марию Дрокову как «выдающуюся, очень успешную для своего молодого возраста женщину». В июле того же года Дрокова предлагала финансисту снять фильм о нем, создать премию его имени в области науки или запустить фонд против харассмента.
Путин упоминается в новых файлах 1055 раз, слово «Россия» — 5876 раз, подсчитало «Агентство». Журналисты отметили, что большая часть этих упоминаний встречается в новостных заголовках, которые присылали Эпштейну, или которые сам финансист отправлял своим собеседникам.