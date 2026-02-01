В отчете ФБР, который был опубликован в пятницу Министерством юстиции США вместе с другими документами по делу Джеффри Эпштейна, американского финансиста называют управляющим состоянием Владимира Путина. На это обратило внимание «Агентство».

Речь идет об отчете ФБР, датированном 27 ноября 2017 года. В нем говорится о встрече агентов американской спецслужбы с конфиденциальным источником, который рассказал, что «Эпштейн был управляющим состоянием» Путина, а также «оказывал аналогичные услуги президенту Зимбабве Роберту Мугабе».

Помимо этого, в новой порции документов есть ряд электронных писем, в которых Эпштейн обсуждает со своими собеседниками встречу с Путиным. Так, в октябре 2010 года отправитель письма спросил у финансиста, был ли российский политик на его лодке.

В ноябре того же года Эпштейн обсуждал получение российской визы и отмечал, что знаком с другом Путина. «Стоит ли мне его спросить?» — уточнял он. В ответ собеседник попросил финансиста отправить копию первых двух страниц паспорта для заявления на визу.

Программа «Возмездие» Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой Криминал 31 минута чтения

В мае 2013 года Эпштейн написал человеку, имя которого совпадает с бизнесменом из ОАЭ Султаном Ахмедом бин Сулайемом: «Путин, возможно, приедет в США. Я бы предпочел встретиться с ним здесь, так что Сочи маловероятен».

Тогда же финансист рассказал, вероятно, экс-премьеру Израиля Эхуду Бараку, что отказался встретиться с российским политиком в Санкт-Петербурге: «Если он хочет встретиться, ему нужно будет выделить настоящее время и приватность, посмотрим, что получится».

В том же месяце в переписке с человеком, имя которого совпадает с экс-генсеком Совета Европы и бывшим премьер-министром Норвегии Турбьерном Ягландом, финансист писал, что находится во Франции вместе с главой Microsoft Биллом Гейтсом и ожидает визита Путина.

В июне Эпштейн сказал Ягланду, что возвращается в США, не дождавшись визита. В ответ на это собеседник рассказал о состоявшемся созвоне по поводу приезда российского политика, в ходе которого ему сказали, что «все произойдет». О поездке Путина во Францию в тот период не сообщалось.

В январе 2014 финансист просил Ягланда «объяснить Путину, что должна быть более продвинутая российская версия биткоина». Еще один собеседник Эпштейна в июле 2014 года сообщил, что ему удалось уговорить бизнесмена Рида Хоффмана принять участие во встрече финансиста с Путиным.

В конце июля 2015 года Эпштейн писал Ягланду, что «все еще хотел бы встретиться с Путиным и поговорить об экономике». В октябре 2017 года Эпштейн просил экс-генсека Совета Европы обсудить с Путиным цифровые валюты. В июне 2018 года финансист снова писал норвежскому политику, что «очень хотел бы встретиться с Путиным».

OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех» Политик и защитник маскулинности бросил вызов самой популярной девушке сервиса. Все потому, что он против «торговли телом» Интернет и мемы 9 минут чтения

Также «Агентство» нашло в файлах упоминание Ильи Пономарева, который на тот момент был депутатом Госдумы. Его финансист обсуждал в ноябре 2012 года в переписке с человеком, имя которого совпадает с бывшим советником Билла Гейтса Борисом Николичем. Последний призвал Эпштейна встретиться с Пономаревым, которого назвал «основным организатором восстания против Путина», который в итоге может возглавить Россию.

В марте 2017 года один из собеседников Эпштейна порекомендовал ему экс-комиссара движения «Наши» Марию Дрокову как «выдающуюся, очень успешную для своего молодого возраста женщину». В июле того же года Дрокова предлагала финансисту снять фильм о нем, создать премию его имени в области науки или запустить фонд против харассмента.

Путин упоминается в новых файлах 1055 раз, слово «Россия» — 5876 раз, подсчитало «Агентство». Журналисты отметили, что большая часть этих упоминаний встречается в новостных заголовках, которые присылали Эпштейну, или которые сам финансист отправлял своим собеседникам.