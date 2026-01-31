СМИ: Билл Гейтс заразился венерическим заболеванием после секса с россиянками

Министерство юстиции США опубликовало очередную порцию документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. В недавно рассекреченных файлах фигурируют сообщения о вероятных сексуальных пристрастриях миллиардера и основателя Microsoft Билла Гейтса, сообщает The Telegraph.

В ночь на 31 января Минюст опубликовал по делу Эпштейна более 3 миллионов страниц новых документов, а также свыше 2000 видео и около 180 тысяч изображений. Спустя семь лет после смерти в Метрополитенском исправительном центре Нью-Йорка Эпштейн продолжает отбрасывать длинную тень на тех, кто с ним когда-то общался.

В новых материалах говорится о том, что Билл Гейтс якобы заразился венерическим заболеванием после того, как переспал с «русскими девушками». Об этом утверждает сам Эпштейн в недавно опубликованных материалах. Как отмечает The Telegraph, в отдельном электронном письме Эпштейн сообщил британскому политику Питеру Мандельсону, что ему было «чудовищно весело» с Гейтсом в Сиэтле.

Эпштейн также утверждал, что основатель Microsoft просил антибиотики, которые он мог бы «тайно передать» своей тогдашней жене Мелинде. Представитель миллиардера заявил в разговоре с Daily Mail, что «единственное, что демонстрируют эти документы, — это разочарование Эпштейна тем, что у него не сложились постоянные дружеские отношения с Гейтсом».

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Мелинда Гейтс в 2019 году решила подать на развод с Биллом Гейтсом из-за его возможной связи с Эпштейном, который был обвинен в вовлечении несовершеннолетних в сексуализированную торговлю, изнасиловании, сексуализированной эксплуатации, удержании в рабстве, пытках и похищениях людей.