Трампа обвинили в изнасиловании в одном из файлов по делу Эпштейна

В одном из файлов по делу финансиста Джеффри Эпштейна найден документ, в котором женщина обвиняет в изнасиловании президента США Дональда Трампа. Он опубликован на сайте Минюста США.

Документ является отчетом ФБР и содержит показания водителя лимузина, в 1995 году управлявшего машиной, в которой находился Трамп. Миллиардер разговаривал по телефону, делал отсылки к «насилию над какой-то девушкой» и упоминал имя Джеффри.

Произнесенные Трампом слова показались водителю «крайне тревожными». Он также утверждает, что хотел остановить машину на разделительной полосе и причинить миллиардеру «вред» из-за услышанных высказываний.

В тексте документа приводится показания женщины, имя которой неизвестно, утверждающей, что Трамп и Эпштейн вместе изнасиловали ее в роскошном отеле или здании, в это место ее привела «девушка с веселым именем».

Заявившая об изнасиловании девушка опасалась обращаться в полицию — она была уверена, что «они убьют» ее. Позже женщина все же заявила о произошедшем, но затем связь с ней прервалась.

Девушку нашли мертвой в Оклахоме с травмами головы. Находившиеся на месте преступления полицейские исключили возможность самоубийства, однако коронер (должностное лицо, расследующее причины смерти) заявил, что смерть наступила в результате суицида.

Опубликованные американским Минюстом сведения о предполагаемом изнасиловании содержат упоминания свидетельских показаний, записанных с чужих слов — они не были подтверждены независимыми свидетелями или судом.

Эпштейн был обвинен в вовлечении несовершеннолетних в сексуализированную торговлю, изнасиловании, сексуализированной эксплуатации, удержании в рабстве, пытках и похищениях людей. Финансист покончил жизнь самоубийством, находясь в заключении.