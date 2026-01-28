EN
Суд в Европе признал клеветой слова Навального об Усманове

2 минуты чтения 13:59

Земельный суд Гамбурга признал клеветническими и запретил распространение ряда утверждений погибшего в заключении российского оппозиционера Алексея Навального о российском миллиардере Алишере Усманове, удовлетворив таким образом иск юристов последнего к немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу бизнесмена.

«Среди запрещенных судом заявления FAZ о том, что А. Усманов якобы использовал свое состояние “в интересах или по поручению Кремля”, что он неформально представлял интересы российской власти в Узбекистане и что он вмешивался в редакционную политику газеты “Коммерсантъ” после ее приобретения в 2006 г.», — сообщили там.

Кроме того, суд также признал ложными и запретил распространение утверждений Навального о том, что миллиардер «подарил» недвижимость структурам, связанным с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым. По словам Навального, таким образом Усманов поблагодарил чиновника за то, что тот «прикрывал» его бизнес за счет «Газпрома». Также под запрет, по решению немецкого суда, попало заявление оппозиционера о том, что Усманов в 2002 году приобрел активы «Газпром Инвестхолдинга» через контролируемую им компанию, «продав государственную собственность самому себе».

В 2017 году эти утверждения признал ложными и обязал опровергнуть и удалить из сети Люблинский суд Москвы. 

Немецкий адвокат Усманова по медиаправу Йоахим Штайнхефель отметил, что утверждения Навального и материалов FAZ использовались для обоснования санкций Евросоюза против бизнесмена в 2022 году, а также начала расследования в его отношении в Германии.

По словам юриста, решение гамбургского суда «подтверждает, что ключевые заявления в статье FAZ представляют собой не что иное как коктейль из ложных утверждений и дискредитированных нарративов» Навального, а обоснование санкций ЕС является «нагромождением клеветнических, безосновательных и незаконных обвинений».

В пресс-службе Усманова также уточнили, что немецкий суд вынес свое решение 23 января. Постановлением установлен штраф в размере 250 тысяч евро за каждое нарушение запрета. В случае невозможности взыскания указанной суммы нарушитель может быть отправлен под административный арест на срок до шести месяцев за каждое нарушение запрета, но не более двух лет в совокупности.

Основатель компании USM Алишер Усманов не раз называл введенные против него европейские санкции несправедливыми, а основания для них «сфабрикованными и голословными обвинениями». Олигарх несколько раз оспаривал решения европейских властей в отношении себя в судах, но проиграл.

По данным журнала Forbes на апрель 2025 года, состояние Усманова составляет 16,7 миллиарда долларов. Усманов также входит в число 500 самых состоятельных людей мира по версии Bloomberg Billionaires Index. В минувшем году он показал наилучший результат среди российских бизнесменов — за 2025 год его капитал увеличился на 6,04 миллиарда и достиг 19,3 миллиарда долларов.

