EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Российские миллиардеры стали богаче за 2025 год

2 минуты чтения 11:36

Совокупное состояние богатейших российских бизнесменов за прошедший год увеличилось почти на 32,8 миллиарда долларов. Такие данные следуют из рейтинга Bloomberg Billionaires Index, который отслеживает изменения состояния 500 самых состоятельных людей мира.

Какие сериалы ждать в 2026 году
Какие сериалы ждать в 2026 году
Редакция «Холода» собрала главные премьеры года. Некоторые из них поклонники ждали 15 лет
Интернет и мемы8 минут чтения

По состоянию на 2 января в рейтинг вошли 20 россиян. Наилучший результат среди российских бизнесменов показал основатель холдинга USM Алишер Усманов — за год его капитал увеличился на 6,04 миллиарда и достиг 19,3 миллиарда долларов. Второе место занял основатель Уральской горно-металлургической компании Искандер Махмудов. Его состояние выросло на 4,75 миллиарда до 7,88 миллиарда долларов.

Третьим по объему прироста стал сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров. В 2025 году его состояние увеличилось на 3,38 миллиарда долларов. Теперь он обладатель состояния в 14,4 миллиарда долларов.

Согласно подсчетам Bloomberg, сенатор от Дагестана и бизнесмен Сулейман Керимов за год стал богаче на 3,35 миллиарда долларов, его капитал оценивается в 10,4 миллиарда. Сопоставимый рост показали председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко и глава группы «Ренова» Виктор Вексельберг. Их состояния увеличились на 3,29 миллиарда и 3,27 миллиарда долларов соответственно.

Капитал основного владельца «Северстали» Алексей Мордашов вырос на 3,02 миллиарда долларов (до 26,3 миллиарда). А состояние бизнесмена Михаила Прохорова увеличилось на 1,7 миллиарда долларов и достигло 16,6 миллиарда.

Коварный тест по новогоднему кино
Коварный тест по новогоднему кино
Вы точно смотрели «Иронию судьбы» много раз, но помните ли, как звали подруг Нади?
Общество2 минуты чтения

В рейтинг также вошли совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, чье состояние выросло на 1,35 миллиарда долларов, и бывший владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович, ставший богаче на 1,19 миллиарда долларов.

Bloomberg Billionaires Index рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями, а также с использованием финансовых мультипликаторов, включая соотношение капитализации к EBITDA и прибыли на акцию.

В целом, согласно рейтингу, самые богатые люди в мире в 2025 году совокупно нарастили свои капиталы на рекордные 2,2 триллиона долларов.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Какие сериалы ждать в 2026 году
Интернет и мемы
Какие сериалы ждать в 2026 году
Редакция «Холода» собрала главные премьеры года. Некоторые из них поклонники ждали 15 лет
00:01
Что посмотреть на каникулах? 
Интернет и мемы
Что посмотреть на каникулах? 
7 лучших фильмов 2025 года по мнению редакции «Холода»
00:01 1 января
Коварный тест по новогоднему кино
Общество
Коварный тест по новогоднему кино
Вы точно смотрели «Иронию судьбы» много раз, но помните ли, как звали подруг Нади?
31 декабря 2025
Они хотели потеснить Google
Экономика
Они хотели потеснить Google
Но теперь строят «суверенный ИИ». Что осталось от «Яндекса», о котором знал весь мир?
30 декабря 2025
«Из говна и палок»
Экономика
«Из говна и палок»
Сотни семей не могут попасть в свои квартиры из-за срыва сроков застройщика «Самолет». В их домах текут крыши, плесень и человеческие фекалии
29 декабря 2025
Последняя фотография
Криминал
Последняя фотография
За две недели до Рождества 1929 года семья сфотографировалась на память. На Рождество всех нашли мертвыми
28 декабря 2025

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Еще одна страна перейдет на евро
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Названо самое популярное порно среди россиян
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
1 декабря 2025
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Еще одна страна перейдет на евро
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Названо самое популярное порно среди россиян