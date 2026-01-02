Российские миллиардеры стали богаче за 2025 год

Совокупное состояние богатейших российских бизнесменов за прошедший год увеличилось почти на 32,8 миллиарда долларов. Такие данные следуют из рейтинга Bloomberg Billionaires Index, который отслеживает изменения состояния 500 самых состоятельных людей мира.

Какие сериалы ждать в 2026 году Редакция «Холода» собрала главные премьеры года. Некоторые из них поклонники ждали 15 лет Интернет и мемы 8 минут чтения

По состоянию на 2 января в рейтинг вошли 20 россиян. Наилучший результат среди российских бизнесменов показал основатель холдинга USM Алишер Усманов — за год его капитал увеличился на 6,04 миллиарда и достиг 19,3 миллиарда долларов. Второе место занял основатель Уральской горно-металлургической компании Искандер Махмудов. Его состояние выросло на 4,75 миллиарда до 7,88 миллиарда долларов.

Третьим по объему прироста стал сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров. В 2025 году его состояние увеличилось на 3,38 миллиарда долларов. Теперь он обладатель состояния в 14,4 миллиарда долларов.

Согласно подсчетам Bloomberg, сенатор от Дагестана и бизнесмен Сулейман Керимов за год стал богаче на 3,35 миллиарда долларов, его капитал оценивается в 10,4 миллиарда. Сопоставимый рост показали председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко и глава группы «Ренова» Виктор Вексельберг. Их состояния увеличились на 3,29 миллиарда и 3,27 миллиарда долларов соответственно.

Капитал основного владельца «Северстали» Алексей Мордашов вырос на 3,02 миллиарда долларов (до 26,3 миллиарда). А состояние бизнесмена Михаила Прохорова увеличилось на 1,7 миллиарда долларов и достигло 16,6 миллиарда.

Коварный тест по новогоднему кино Вы точно смотрели «Иронию судьбы» много раз, но помните ли, как звали подруг Нади? Общество 2 минуты чтения

В рейтинг также вошли совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, чье состояние выросло на 1,35 миллиарда долларов, и бывший владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович, ставший богаче на 1,19 миллиарда долларов.

Bloomberg Billionaires Index рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями, а также с использованием финансовых мультипликаторов, включая соотношение капитализации к EBITDA и прибыли на акцию.

В целом, согласно рейтингу, самые богатые люди в мире в 2025 году совокупно нарастили свои капиталы на рекордные 2,2 триллиона долларов.