Вода в бутылках оказалась опасной для здоровья

В среднем в литровой бутылке воды содержится 240 тысяч мельчайших частиц пластика. Ученые из Колумбийского университета, которые изучили бутилированную воду, предполагают, что она может наносить гораздо более серьезный вред здоровью человека, чем считалось ранее. «Холод» рассказывает, о чем стало известно из их исследования.

В январе американские ученые опубликовали исследование в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS, «Труды Национальной академии наук»), где оценили наличие так называемого нанопластика — пластиковых микрочастиц размером около 1/70 средней толщины человеческого волоса — в бутилированной воде. Оказалось, что в воде содержится в 100 раз больше частиц пластика, чем предполагалось раньше, потому что до этого ученые учитывали только чуть более крупные элементы — микропластик.

Ученые исследовали более 20 литров бутилированной воды трех популярных американских брендов. Исследователи остановились на семи распространенных типах пластика, включая полиэтилентерефталат (ПЭТ), из которого изготовлены многие бутылки, и полиамид, который используется в фильтрах для очистки воды перед ее розливом в бутылки.

Они нашли от 110 до 370 тысяч крошечных пластиковых частиц в каждом литре исследуемой воды. 90% из них оказались нанопластиком.

По оценкам ученых, нанопластик — это более серьезная угроза здоровью человека, чем микропластик. Его частицы настолько малы, что могут проникать в клетки человека, попадать в кровоток, воздействовать на органы и через плаценту попадать в эмбрион.

«Раньше это была просто темная область, неизведанная», — говорит Бейжан Ян, соавтор исследования, химик-эколог из Колумбийского университета. «Мы обещаем устранить существующий пробел в знаниях о пластиковом загрязнении на наноуровне», — сказала Найсинь Цянь, ведущий автор исследования.

Исследование, опубликованное в 2022 году, показало, что концентрация микропластика в бутилированной воде выше, чем в водопроводной. В другой научной работе 2021 года ученые предупреждают, что даже открытие и закрытие крышки пластиковой бутылки с водой может привести к попаданию в жидкость крошечных пластиковых кусочков. В 2023 году исследователи из Гавайского университета в Маноа обнаружили частицы микропластика в плаценте у 100% беременных женщин.

Международная ассоциация бутилированной воды заявила, что методология исследования «должна быть полностью рассмотрена научным сообществом». Там уверены, что пока «не существует научного консенсуса относительно потенциального воздействия нано- и микропластических частиц на здоровье».

Об этом же говорят и производители напитков в России, поспешившие заверить покупателей в безопасности своей продукции.

«Метод поиска нанопластика в воде, предложенный химиками Колумбийского университета, является экспериментальным, поэтому утверждать о наличии опасности для организма человека в данный момент нельзя», — заявил президент Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков.

Ученые Колумбийского университета говорят, что их исследование не ограничится бутилированной водой. Они также планируют изучить нанопластики в образцах водопроводной воды и снега, собранных в западной Антарктиде.