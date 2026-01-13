EN
США пообещали помощь протестующим в Иране

2 минуты чтения 18:09 | Обновлено: 18:42

Президент США Дональд Трамп призвал митингующих в Иране продолжать демонстрации и «захватывать органы власти». Об этом он написал в социальной сети TruthSocial.

«Иранские патриоты, продолжайте протестовать — берите под контроль свои институты! Сохраняйте имена убийц и тех, кто злоупотребляет властью. Они заплатят высокую цену. Я отменил все встречи с иранскими официальными лицами до тех пор, пока бессмысленные убийства протестующих не прекратятся. Помощь уже в пути», — заявил Трамп.

В свою очередь, Евросоюз также поддерживает гражданское общество Ирана. Однако в Брюсселе не ожидают скорого падения руководства страны под давлением митингующих. В основном из-за того, что в Иране пока не наблюдается политической альтернативы, которая могла бы сменить режим аятолл. Об этом во время пресс-конференции в Берлине заявила глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас. 

По данным Reuters, в Иране за две недели массовых протестов погибли 2000 человек. Об этом изданию рассказал анонимный иранский чиновник. Таким образом, власти страны впервые фактически признали масштаб жертв при силовом подавлении демонстраций. При этом по данным журналистов, ответственность за гибель людей, как протестующих, так и силовиков, действующие власти возлагают на неких «террористов». 

Иранцы начали протестовать 28 декабря. В этот день владельцы магазинов в Тегеране вышли на улицы, чтобы выразить недовольство резким падением стоимости иранского риала, курс которого снизился до рекордно низкого уровня: 1,45 миллиона риалов за доллар. Вскоре митинги стали массовыми, и на них зазвучали политические лозунги.

В ответ местные власти ограничили доступ к интернету и мобильной связи. Когда же протесты охватили более сотни иранских городов, появились и первые сообщения о насилии со стороны местных силовиков. СМИ писали, что полиция стреляет в протестующих из огнестрельного оружия. Так, в южном городе Шираз медики рассказали, что им пришлось оказывать помощь женщине, которой выстрелили в голову, а врач из восточного города Нишапур сообщил, что силы безопасности открыли огонь по протестующим с крыш зданий.

