СМИ: около 2000 человек погибли во время протестов в Иране

Около 2000 человек погибли в Иране за две недели массовых протестов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного иранского чиновника. Таким образом, по данным журналистов, власти страны впервые фактически признали масштаб жертв при силовом подавлении демонстраций.

По словам собеседника агентства, ответственность за гибель людей, как протестующих, так и силовиков, власти возлагают на неких «террористов». При этом он не уточнил, сколько погибших приходится на мирных демонстрантов и сколько — на представителей силовых структур. Ранее правозащитные организации сообщали о сотнях убитых и тысячах задержанных, однако официально эти данные не подтверждались.

Массовые антиправительственные протесты в городах Иране не утихают с конца декабря. Они начались на фоне ухудшения экономической ситуации в стране, включая рост цен и резкое падение курса иранского риала по отношению к доллару США. В ответ местные власти ограничили доступ к интернету и мобильной связи, а силовые структуры применяют жесткие меры для разгона протестующих. Накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что властям страны якобы удалось взять ситуацию под контроль.

С резкой оценкой происходящего выступили европейские политики. Так, канцлер Германии Фридрих Мерц во вторник 13 января заявил, что считает нынешнее руководство Ирана близким к утрате власти.

«Если режим может удерживать власть только силой, то он фактически уничтожен. Я предполагаю, что сейчас мы наблюдаем и последние дни и недели этого режима», — подчеркнул Мерц. Он также осудил действия иранских силовиков против мирных демонстрантов и призвал власти страны прекратить репрессии и обеспечить защиту гражданского населения.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, в свою очередь, назвал иранскую политическую систему нелегитимной и сообщил, что Берлин намерен добиваться ужесточения санкций против руководства страны на уровне Евросоюза.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины для сотрудничающих с Ираном государств. Об этом он написал в соцсети Truth Social, при этом сайте Белого дома пока не появилось соответствующих официальных документов. В числе крупнейших партнеров Ирана СМИ называют Индию, Турцию и Китай.