Участники протестов рассказали о «горах тел» из-за их подавления в Иране

Несколько участников протестов в Иране, которые захлестнули более сотни городов с конца декабря, рассказали CNN о насилии силовиков на улицах Тегерана. Одна из анонимных собеседниц рассказала, что она видела «тела, сваленные друг на друга» в больнице.

По словам 60-летней женщины и 70-летнего мужчины, 8 и 9 января они видели на улицах людей разных возрастов, однако в пятницу вечером сотрудники сил безопасности расстреляли из винтовок «много людей».

Другие протестующие рассказали CNN, что они помогли сильно пострадавшему мужчине. По их словам, в его ногах застряло около 40 дробинок, а рука была сломана. Участники протестов привозили мужчину в несколько больниц, где, по их словам, царил «полный хаос».

«[Силовики] стреляли пулями, может, слезоточивым газом, чем угодно, что только можно придумать. И это было очень страшно», — рассказала неназванная соцработница и отметила, что ситуация превратилась в «кошмар», когда власти начали силой подавлять протесты. Женщина добавила, что она видела, как девочку били током в шею, «пока она не потеряла сознание», и что сын ее коллеги оказался среди нескольких погибших.

Протестующие также поделились с журналистами, что количество людей на улицах было несравнимо ни с чем, что они когда-либо видели раньше. Они описали увиденное как «невероятно красивое и вселяющее надежду» зрелище.

В южном городе Шираз медики рассказали, что им пришлось оказывать помощь женщине, которой выстрелили в голову, а врач из восточного города Нишапур сообщил, что силы безопасности открыли огонь по протестующим с крыш зданий.

«Люди бросились в больницу за телами своих детей, забрали их и похоронили в той же одежде», — рассказал неназванный медработник. CNN пояснил, что в иранской мусульманской культуре тела умерших обычно омывают, а затем заворачивают в белую хлопчатобумажную ткань перед погребением.

Иранские медики также рассказали Би-би-си, что «молодые люди получали прямые выстрелы в голову и сердце». Двое из медицинских работников заявили, что они лечили огнестрельные ранения как от боевых патронов, так и от дроби. Издание пишет о переволненных моргах и требовании иранских властей от родственников погибших около семи тысяч долларов за разрешение на захоронение протестующих.

Сотрудник больницы в Тегеране также рассказал, что у медиков не хватает времени на сердечно-легочную реанимацию, а когда морг переполнился, тела стали скалывать одно на другое в молельной комнате. В пятницу стало известно, что главный офтальмологический центр Тегерана, больница Фараби, перешел в кризисный режим.

Кроме того, один из местных жителей рассказал, что отключения интернета в Иране имели скорее обратный эффект, поскольку еще большей людей вышли на улицы из-за «скуки и разочарования».

The New York Times пишет со ссылкой на анонимных американских чиновников, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения ударов по Ирану. Пока он не принял окончательного решения, но, как утверждают собеседники издания, Трампу показали несколько вариантов ударов, в том числе по невоенным объектам в Тегеране.

В то же время источники The Wall Street Journal сообщили, что США могут нанести удар по военным объектам, но консенсуса по этому повод еще нет. Издание отмечает, что американские силы не перебрасывали военную технику или персонал и никаких признаков подготовки к удару пока нет.

До этого американский президент выступал в поддержку протестующих в Иране и пригрозил нанести удар, если иранские силовики откроют огонь по протестующим. Тегеран, в свою очередь, предупредил Вашингтон, что иранские власти ответят на любую атаку США и ударят по Израилю и региональным американским военным базам, которые они считают «законной целью».

Ранее сообщалось, что соратники верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи разработали план, согласно которому он может сбежать в Россию, если силовики не смогут подавить протесты. По данным правозащитной организации HRANA, за две недели протестов погибли более ста человек, из них как минимум семеро несовершеннолетние, более 2,5 тысяч были арестованы.