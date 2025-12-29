EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

В Иране вспыхнули протесты после обвала курса местной валюты

2 минуты чтения 22:29

Иранская валюта достигла исторического минимума, опустившись до отметки в 1,45 миллиона риалов за доллар. Это повлекло за собой рост закупочных цен для всех предпринимателей, из-за чего владельцы магазинов вышли на улицы с протестом. Вскоре к ним присоединились люди с политическими лозунгами и митинги стали массовыми,сообщает Bloomberg.

На фоне кризиса в отставку подал глава Центробанка Мохаммад Фарзин. Его место займет Абдул Насер Хеммати, который ранее работал в должности министра экономики. ЦБ созвал экстренное совещание в попытках нормализировать ситуацию.

После этого курс риала немного восстановился и составил 1,38 миллиона за доллар. Тем не менее ситуация остается критической, которая корнями уходит, как отмечает Bloomberg, в американские санкции. Они в значительной степени повлияли на формирование экономического кризиса, сокращая государственные доходы от экспорта нефти и провоцируя отток капитала из страны.

Последняя фотография
Последняя фотография
За две недели до Рождества 1929 года семья сфотографировалась на память. На Рождество всех нашли мертвыми
Криминал6 минут чтения

Тем временем в столице Тегерана митинги против повышения цен и роста инфляции, которая, по данным уже бывшего главы ЦБ Фарзина, достигла 38,9%, переросли в столкновения с полицией. По данным местных СМИ, на улицах все чаще звучат лозунги: «Смерть диктатору!» и «Не бойтесь, мы вместе».

После того, как силы безопасности, по данным Iran International, открыли огонь по протестующим в Хамадане и применили слезоточивый газ в Тегеране и Маларде, акции быстро распространились по всему Ирану. В свою очередь владельцы столичных магазинов обещают продолжить забастовку во вторник, к ним присоединяются студенты университета Шахида Бехешти.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал ввести «очень жесткие санкции» против стран, которые ведут бизнес с Россией. По его словам, в законопроект о «сокрушительных» санкциях, который еще в минувшем апреле представили сенатор-республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Ричард Блюменталь, могут добавить Иран.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Из говна и палок»
Экономика
«Из говна и палок»
Сотни семей не могут попасть в свои квартиры из-за срыва сроков застройщика «Самолет». В их домах текут крыши, плесень и человеческие фекалии
00:01
Последняя фотография
Криминал
Последняя фотография
За две недели до Рождества 1929 года семья сфотографировалась на память. На Рождество всех нашли мертвыми
17:00 28 декабря
Молочный поросенок и медовуха
Общество
Молочный поросенок и медовуха
Что готовили на Новый год и Рождество в дореволюционной России
00:01 28 декабря
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
00:01 27 декабря
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Экономика
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Это помогло Украине выстоять в войне, а россиянам теперь не на чем ездить и летать
00:01 26 декабря
Советская пропаганда называла их людоедами
Политика
Советская пропаганда называла их людоедами
Целый народ насильно депортировали в Сибирь, потому что Сталин считал их предателями
00:01 25 декабря

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
00:01 27 декабря
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Названо самое популярное порно среди россиян
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Названо самое популярное порно среди россиян