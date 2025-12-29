В Иране вспыхнули протесты после обвала курса местной валюты

Иранская валюта достигла исторического минимума, опустившись до отметки в 1,45 миллиона риалов за доллар. Это повлекло за собой рост закупочных цен для всех предпринимателей, из-за чего владельцы магазинов вышли на улицы с протестом. Вскоре к ним присоединились люди с политическими лозунгами и митинги стали массовыми,сообщает Bloomberg.

На фоне кризиса в отставку подал глава Центробанка Мохаммад Фарзин. Его место займет Абдул Насер Хеммати, который ранее работал в должности министра экономики. ЦБ созвал экстренное совещание в попытках нормализировать ситуацию.

После этого курс риала немного восстановился и составил 1,38 миллиона за доллар. Тем не менее ситуация остается критической, которая корнями уходит, как отмечает Bloomberg, в американские санкции. Они в значительной степени повлияли на формирование экономического кризиса, сокращая государственные доходы от экспорта нефти и провоцируя отток капитала из страны.

Тем временем в столице Тегерана митинги против повышения цен и роста инфляции, которая, по данным уже бывшего главы ЦБ Фарзина, достигла 38,9%, переросли в столкновения с полицией. По данным местных СМИ, на улицах все чаще звучат лозунги: «Смерть диктатору!» и «Не бойтесь, мы вместе».

После того, как силы безопасности, по данным Iran International, открыли огонь по протестующим в Хамадане и применили слезоточивый газ в Тегеране и Маларде, акции быстро распространились по всему Ирану. В свою очередь владельцы столичных магазинов обещают продолжить забастовку во вторник, к ним присоединяются студенты университета Шахида Бехешти.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал ввести «очень жесткие санкции» против стран, которые ведут бизнес с Россией. По его словам, в законопроект о «сокрушительных» санкциях, который еще в минувшем апреле представили сенатор-республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Ричард Блюменталь, могут добавить Иран.