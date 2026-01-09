EN
СМИ: Путин пожертвовал мировым влиянием России ради победы в Украине

2 минуты чтения 15:37 | Обновлено: 15:52
Российские инвестиции в экономику Венесуэлы обернулись провалом, а планы по созданию блока антиамерикански настроенных стран неподалеку от США не удалось реализовать, пишет Financial Times (FT).

Продолжающееся почти четыре года полномасштабное вторжение России в Украину привело к тому, что Москве перестало хватать сил и средств для защиты своих союзников в других частях мира. Эксперты считают, что Россия полностью сосредоточена на войне в Украине, считая демонстрацию своей мощи в мире бесполезной, если ей не удастся добиться победы над Киевом.

Венесуэла не получила помощи от России, как ранее Сирия и Иран, а войска США легко обошли российские ПВО, охраняющие Каракас, при похищении Николаса Мадуро. Директор программы по нераспространению ядерного оружия в Евразии в Центре исследований в области нераспространения имени Джеймса Мартина Ханна Нотте отметила, что США знали об отсутствии у России ресурсов для помощи Мадуро.

При этом Россия годами вкладывала деньги в Венесуэлу и развивала совместные проекты с Каракасом. Помимо нефтедобычи назначенный Путиным для развития отношений с правительством страны Игорь Сечин организовал в Венесуэле сделку по поставке машин «АвтоВАЗ», а затем российская сторона начала поставку больших партий автомата Калашникова. Но инвестиции, вероятно, не окупились.

Сближение России и Венесуэлы началось еще в начале 2000-х годов, когда Путин увидел возможность создать вместе с возглавлявшим страну в то время Уго Чавесом блок вблизи у границ США. 

Российские энергетические компании выиграли тендеры на разработку венесуэльских нефтяных месторождений, но столкнулись с особенностями ведения бизнеса в стране — правительство Чавеса требовало долю размером в 60% в нефтяном консорциуме, но отказывалось инвестировать в разработку месторождений. 

При этом стоимость добычи оказалась слишком большой, а сразу после заключения контрактов «добывать было почти нечего», рассказал FT осведомленный источник. Для начала разработки месторождений требовалось вложить в это 10-12 миллиардов долларов. 

«Вы спрашиваете их, где деньги, а они отвечают: „Мы не знаем, нам нужно строить детские сады“», — цитирует венесуэльских чиновников один из участвовавших в проектах «Роснефти» в этом регионе. 

Неприятным сюрпризом для россиян стали состояние нефтяной инфраструктуры и рабочая культура Венесуэлы. Из-за многолетней нехватки финансирования местные жители продавали ржавеющие части оборудования на металлолом, сотрудники предпочитали посещать карнавалы вместо работы, а россияне ездили по стране под конвоем из-за высокой преступности. 

Но на самом деле проект Кремля в Венесуэле был больше политическим, чем экономическим — Москва хотела «наносить удары» по США через своего союзника в Южной Америке. Эти планы также были нарушены — смертью Чавеса. Симпатий Москвы к Каракасу оказалось недостаточно, чтобы Сечин смог наладить близкий контакт с Мадуро. 

Разочарование в Мадуро привело к продаже своих долей партнерами «Роснефти». Сбер оценивал инвестиции компании в Венесуэлу в восемь миллиардов долларов и заявлял, что «Роснефть» наращивает свою долю в проекте, близком к банкротству. За эту формулировку генеральный директор Sberbank CIB Игорь Буланцев был вынужден извиняться перед «Роснефтью». 

Позже Москва помогала режиму Мадуро удержать власть, отправив в страну представителей группы Вагнера, но экономика Венесуэлы продолжала разрушаться. В итоге «Роснефть» также начала выходить из совместных проектов, ее убытки собеседник FT оценил в несколько миллиардов долларов.

Отсутствие перспектив у сотрудничества с Венесуэлой признавали и в Кремле, считают журналисты. Они сослались на показания перед Конгрессом США Фионы Хилл, бывшего старшего директора по Европе и России в Совете национальной безопасности США.

Хилл рассказала, что Москва предлагала Вашингтону «странную схему обмена» Украины на Венесуэлу — по плану Кремля стороны должны были обещать друг другу свободу действий на этих территориях. Чиновница была вынуждена лично поехать в Москву, чтобы отклонить это предложение. 

Россия формально осудила операцию США и захват своего нефтяного танкера, однако ее действия, вероятно, закончатся выражением словесного протеста, отмечают собеседники FT. Владимир Путин пока лично не комментировал похищение Мадуро, однако российские чиновники восхищаются проведенной вооруженными силами США операцией, отмечают журналисты.

Фото:Mikhail Metzel / Sputnik / Reuters

