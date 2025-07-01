Названа дата выхода сиквела «Дьявол носит Prada»

Студия 20th Century Studios объявила о начале съемок продолжения фильма «Дьявол носит Prada», пишет CNN.

По информации издания, сиквел вновь объединит Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. К актерскому составу также присоединится Кеннет Брана. Режиссером картины выступает Дэвид Фрэнкель, снявший первый фильм.

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CNN отмечает, что анонс проекта прозвучал в знаковое для модной индустрии время, когда стало известно об уходе Анны Винтур с поста главного редактора Vogue, который она занимала почти 40 лет. Принято считать, что именно Винтур стала прототипом персонажа Мерил Стрип в первой части «Дьявол носит Prada». Однако сама она избегала прямых сравнений с героиней Стрип. В 2009 году Винтур заявила в интервью, что фильм – это «вымысел». Тем не менее она призналась тогда, что ей понравилось, как в нем показан «весь тяжелый труд, который стоит за созданием журнала».

Оригинальная картина основана на одноименной книге Лорен Вайсбергер — бывшей ассистентки Анны Винтур, напоминает CNN. Она рассказывает о молодой журналистке Энди Сакс (Энн Хэтэуэй), устроившейся на работу в модный журнал. Строить карьеру мечты ей приходится под руководством требовательной, холодной и безжалостной начальницы Миранды Пристли (Мерил Стрип). Кроме того, нужно конкурировать со старшей ассистенткой Эмили (Эмили Блант).

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По информации Variety, в центре сюжета сиквела «Дьявол носит Prada» окажется борьба главного редактора журнала «Подиум» Миранды Пристли за сохранение своей позиции в условиях кризиса традиционного печатного бизнеса. По ходу истории она вновь встретится с бывшей старшей помощницей Эмили, которая теперь занимает руководящую должность в люксовом бренде — именно с этой компанией Пристли предстоит заключить важный рекламный контракт, от которого зависит ее карьерный успех. Подробностей о развитии персонажа Энн Хэтэуэй в новой картине пока нет. Премьера сиквела состоится первого мая 2026 года.