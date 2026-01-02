EN
Зеленский выбрал нового руководителя Офиса президента Украины

2 минуты чтения 14:57 | Обновлено: 15:16

Владимир Зеленский предложил возглавить Офис президента Украины нынешнему начальнику Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кириллу Буданову. Об этом Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

«Я встретился с Кириллом Будановым и предложил ему возглавить Офис президента Украины. Сейчас Украине необходимо больше сосредоточиться на вопросах безопасности, развития Вооруженных сил и безопасности Украины, а также на дипломатическом треке в переговорах, и Офис президента будет служить выполнению прежде всего таких задач нашего государства», — написал Зеленский.

Он добавил, что считает Буданова опытным человеком в упомянутых выше вопросах. По мнению Зеленского, у нынешнего главы ГУР достаточно сил, чтобы справиться с поставленными задачами. Советник Зеленского Дмитрий Литвин рассказал о начале формальных процедур по назначению Буданова главой Офиса президента.

«Я также поручил новому руководителю Офиса президента в сотрудничестве с секретарем Совета национальной безопасности Украины [Рустемом Умеровым] и другими необходимыми руководителями и учреждениями обновить и представить на утверждение стратегические основы обороны и развития нашего государства и дальнейшие шаги», — добавил украинский президент.

В то же время он не уточнил, кто сменит Буданова на посту руководителя ГУР. Предыдущий глава Офиса президента Украины Андрей Ермак ушел в отставку в конце ноября 2025 года на фоне коррупционного скандала. Тогда сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры провели у него обыски, но не предъявили Ермаку подозрение.

Позже СМИ сообщили, что Ермак заявил о готовности к «любым репрессиям» и выразил желание отправиться на фронт. После этого стало известно, что Ермак устроил скандал перед тем, как написать заявление об отставке. Источники украинских изданий назвали его поведение «форменной получасовой истерикой с оскорблениями, упреками и обвинениями».

