СМИ: ушедший в отставку главный соратник Зеленского решил отправиться на фронт

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, который подал в отставку после того, как НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры провели обыски у него дома, решил отправиться на фронт. Об этом сообщило издание New York Post, ссылаясь на самого Ермака.

«Я отправляюсь на фронт и готов к любым репрессиям», – цитирует издание текстовое сообщение, которое Ермак отправил редакции. Других подтверждений этой информации пока нет.

По словам Ермака, ему «отвратительна грязь», направленная в его адрес, и «еще больше отвратительно отсутствие поддержки со стороны тех, кто знает правду».

Об отставке Ермака 28 ноября сообщил украинский президент Владимир Зеленский. «Я благодарен Андрею [Ермаку] за то, что украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должно быть», — отметил он в обращении к украинцам, добавив, что делает это заявление, чтобы избежать слухов и спекуляций.

Зеленский также анонсировал «перезагрузку» своего Офиса и сказал, что проведет консультации с потенциальными кандидатами на пост руководителя Офиса.

Утром 28 ноября сотрудники НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры провели обыски у Ермака. По данным неназванных источников Financial Times, обыски проходили в рамках дела «Мидас» — расследования коррупционных схем в энергетическом секторе Украины. Сам Ермак заявил, что оказал полное содействие и не препятствовал обыску в его квартире.

После окончания обыска «РБК-Украина» и «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источники сообщили, что Ермаку не стали предъявлять подозрение.