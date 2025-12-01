EN
СМИ сообщили об истерике Ермака перед отставкой с поста главы Офиса президента Украины

2 минуты чтения 13:19 | Обновлено: 14:32
СМИ сообщили об истерике Ермака перед отставкой с поста главы Офиса президента Украины

Бывший глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак устроил скандал перед тем, как написать заявление об отставке. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает местное издание «Украинская правда».

Поведение бывшего высокопоставленного чиновника собеседники газеты назвали «форменной получасовой истерикой с оскорблениями, упреками и обвинениями». В публикации издания отмечается, что за время работы на посту главы Офиса украинского президента Ермак был особенно сфокусирован на том, чтобы назначить максимальное количество «своих» людей на различные государственные посты.

Однако, когда чиновничья карьера самого Ермака оказалась под угрозой, никто из его протеже не вступился за него. Газета отмечает, что от опального главы Офиса президента Украины  «отвернулся даже тот, чьим именем и волей Ермак фактически соуправлял государством в течение последних лет».

Как отмечает издание, поведение Ермака лишь способствовало тому, что «Зеленский избавился от сомнений в правильности решения об отставке». При этом сам бывший глава президентского Офиса по последнего сомневался, что Зеленский и правда потребует его отставки. 

«Ермак до последнего не верил, что Зеленский его снимет. Еще и так – поставив перед фактом. Говорят, его больше всего вывело из себя именно это, что президент его покинул», — рассказал газете человек из близкого окружения Ермака.

Отставка чрезвычайно влиятельного украинского чиновника произошла на фоне крупнейшего с начала российского вторжения коррупционного скандала в Украине, приведшего к началу политического кризиса в стране. Так, антикоррупционные ведомства страны сообщили об обнаруженных многомиллионных хищениях в энергетической системе Украины, в которых оказался замешан в том числе давний бизнес-партнер и близкий друг Зеленского Тимур Миндич.

Фото:Gleb Garanich / Reuters

Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Назван самый популярный у россиян мультфильм Disney
