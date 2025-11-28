EN
Главный соратник Зеленского ушел в отставку

2 минуты чтения 18:27 | Обновлено: 19:16

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал заявление об отставке. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я благодарен Андрею (Ермаку — ред.) за то, что украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должно быть», — отметил глава государства в традиционном обращении к народу.

Зеленский также сообщил, что в Офисе президента теперь произойдет «перезагрузка». Он подчеркнул, что делает это заявление, чтобы избежать слухов и спекуляций. И добавил, что 28 ноября проведет консультации с потенциальными кандидатами на пост руководителя Офиса.

Главный политический кризис Украины с начала войны
Главный политический кризис Украины с начала войны
Друзей Зеленского заподозрили в коррупции. Теперь оппозиция требует отставки правительства
Политика7 минут чтения

Сообщение об отставке Андрея Ермака прозвучало на фоне растущего политического напряжения внутри Украины. Ранее 28 ноября сотрудники НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры провели обыски у руководителя Офиса президента.

Украинские медиа писали, что его имя фигурирует в материалах одного из расследований о коррупции. Журналисты The Telegraph назвали произошедшее «скандалом, растущим как снежный ком», и обратили внимание, что этот скандал возник в момент, когда Киев ведет сложные переговоры о прекращении войны с Россией. Все это ставит под угрозу срыва и без того хрупкий переговорный процесс о прекращении войны, считает издание.

Сам Ермак подтвердил факт обысков и заявил, что предоставляет следователям полное содействие и доступ к своей квартире. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко выдвинул несколько возможных причин обысков. В частности, он заявил, что Андрей Ермак мог отдавать распоряжения силовым структурам следить за сотрудниками НАБУ и САП. Кроме того, он мог, по его данным, участвовать в коррупционных схемах друга Зеленского Тимура Миндича.

Корреспондент Financial Times Кристофер Миллер также сообщил со ссылкой на неназванные источники, что обыски проходят в рамках дела «Мидас» — расследования коррупционных схем в энергетическом секторе Украины.

Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Это произошло в стране, где их убивают каждые 2,5 часа
Мир5 минут чтения

Еще после первых сообщений о возможной причастности Андрея Ермака к коррупционного скандалу некоторые депутаты потребовали отставки главы Офиса президента, но Зеленский тогда отклонил их требование.

Андрей Ермак занимал пост главы Офиса президента с февраля 2020 года и считался одним из самых влиятельных чиновников в окружении Зеленского. Он курировал международные переговоры, взаимодействие с западными партнерами, а также значительную часть координации между государственными ведомствами. Международные СМИ регулярно называли Ермака «правой рукой» президента.

