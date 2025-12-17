Новый альбом Оксимирона вызвал возмущение в сети

В соцсетях массово обсуждают новый альбом рэпера Оксимирона под названием «Национальность: нет», который вышел спустя почти год после обвинений в растлении несовершеннолетних. Реакция музыкальных критиков, журналистов и пользователей соцсетей в основном оказалась негативной, обратила внимание «Медуза».

В начале марта 2025 года студия «Либо/Либо» и журналистка Настя Красильникова выпустили седьмой сезона подкаста «Дочь разбойника» — «Творческий метод», в котором три героини обвинили рэпера в груминге и сексуализированном насилии. До сих пор Оксимирон никак не комментировал обвинения в свой адрес и не появлялся на публике.

В новом альбоме Оксимирона отсутствуют прямые высказывания по поводу подкаста «Дочь разбойника». При этом название релиза связано с уголовным делом о нарушении правил деятельности «иностранного агента», фигурантом которого ранее стал рэпер.

«Мне задают всякие вопросы про альбом Мирона, который я слушать не хочу. Судя по отзывам, в альбоме нет комментариев по поводу обвинений в груминге и сексуализированном насилии, которые вы слышали в сезоне „Творческий метод“ подкаста „Дочь разбойника“. Мирон сообщает, что болел „желтухой“, и многие считали эту строчку как намек на то, что он стал объектом внимания желтой прессы», — написала Красильникова в сторис в инстаграме.

Журналистка добавила, что за все эти месяцы она не раз обращалась к рэперу лично и через его менеджеров с просьбой прокомментировать историю, однако «ответа нет до сих пор». По ее словам, с момента публикации подкаста она регулярно сталкивается с попытками взлома своих аккаунтов в социальных сетях, а также с давлением со стороны «некой инициативной группы, предположительно, поклонников Мирона».

«Вчера они снова активизировались. Я комментариев давать не буду — не хочу разговаривать с людьми, которые скрывают свои имена», — утверждает Красильникова.

Музыкальный критик Николай Овчинников также обратил внимание на то, что в альбоме Оксимирона «Про расследование Насти Красильниковой, конечно, ничего нет».

«Послушал новый альбом Оксимирона за вас. Дальше — вольный пересказ, без потери смысла. Болел „желтухой“ (видимо, намек на желтую прессу). Мои куплеты под запретом. Меня многие бросили, но я все равно восстал из мертвых. Я швейцарец, ты швейцар. У меня есть деньги. Я люблю путешествовать. Кстати, у меня есть девушка и я ее люблю. Меня отменили, но продолжают обсуждать. ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ. Не благодарите», — написал он на своей странице в фейсбуке.

Фотограф Евгений Фельдман, в свою очередь, подчеркнул, что сильнее всего был удивлен «полным отсутствием нерва». «Окей, ни слова про расследование — ну сделай политически остро? Ну хоть что-то осмысленное? Эмигрантской тоски хоть налей? Ничего», — утверждает он.

Музыкальный критик Даня Порнорэп призвал последовать его примеру и «не слушать альбом как можно дольше. «И следить просто, как его все обсуждают и не включать. Роскошь, которую могут позволить себе немногие. Присоединяйтесь», — написал он в своем телеграм-канале.

Рэпер Замай, оценивая музыкальную сторону релиза, заявил, что альбом 41-летнего артиста — это «занудная хуйня». «Это же реально пенсионный альбом. Богатый немецкий пенсионер едет на кабриолете в шляпе и выебывается. Окси — реальный пенс. Проблема альбома в том, что Оксимирону нечего предложить в жанре «флекс деньгами», — сказал он во время своего стрима.

К критике присоединились и пользователи соцсетей. Один из них написал, что включил новый релиз Оксимирона в машине, но альбом оказался «кальянной хуетой».

«Утром сели с дочкой ехать в школу. Она: — пап, это что Оксимирон? Фу, боже, можно просто в тишине поедем? Согласен с ней», — написал пользователь Х под ником Grendysh.

Другой пользователь написал с ником yayeblan написал, что рэпер никак не отреагировал на обвинения в груминге и сексуализированном насилии, а вместо этого «решил добить фанатов альбомом первосортного говна».

«Медуза» пишет, что нашла один положительный отзыв, который опубликовал в сторис в инстаграме журналист Роман Супер. По его мнению, новый альбом Оксимирона «охуический».