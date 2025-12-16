EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Оксимирон выпустил новый альбом спустя почти год после обвинений в растлении несовершеннолетних

2 минуты чтения 23:09 16 декабря | Обновлено: 00:01

Рэпер Мирон Федоров, известный под псевдонимом Оксимирон, выпустил новый альбом. Релиз называется «Национальность: нет», сообщил исполнитель в своем телеграм-канале.

Это первая студийная работа Оксимирона за последние четыре года. В него вошли восемь треков. Предыдущий альбом «Красота и Уродство» вышел 1 декабря 2021 года.

Название нового альбома Оксимирона связано с уголовным делом о нарушении правил деятельности «иностранного агента». 9 мая 2024 года МВД России объявило Федорова в розыск, указав в графе «национальность» слово «нет».

4 марта студия «Либо/Либо» выпустила седьмой сезона подкаста «Дочь разбойника» — «Творческий метод». В нем три героини рассказали о своем общении с Федоровым.

Убила насильника и сбежала
Убила насильника и сбежала
Он напал на нее в тюрьме и получил 11 ударов ножом. Ей грозила смертная казнь, но все закончилось неожиданно
Мир8 минут чтения

С одной из девушек рэпер познакомился, когда ей было 13, а другая присылала ему интимные фотографии в 15-летнем возрасте. Все девушки рассказали, что Оксимирон сам инициировал с ними общение, обвинив его в сексуализированном насилии.

Одну из героинь подкаста звали Вера Маркович. Девушка рассказала, как в 15 лет переехала в Оксфорд для поступления в колледж. Там она и познакомилась с 23-летним Оксимироном.

В Англии рэпер несколько раз звал Маркович на вечеринки к своим знакомым. Уже на встрече Окисимирон с друзьями начали шутить про эротику и включили порнофильм. Маркович сказала, что ей некомфортно, поэтому она попыталась уйти, но рэпер уговорил ее остаться, так как было три часа ночи. Девушка рассказала, что нашла на мансарде матрас и легла там. После этого Оксимирон пришел к ней и лег рядом.

«Я помню, что вот это было очень странно, что я не двигалась, но при этом у человека возникло желание заняться с неподвижным человеком сексом. И это случилось. И дальше он отвернулся и лег спать. А я помню, что я полночи рыдала», — рассказала Маркович. К тому моменту ей уже было 16 лет, уточняют авторы подкаста.

Человек в аренду
Человек в аренду
Как россиян сдают и берут напрокат — и почему полиция ничего не может сделать
Криминал8 минут чтения

Позже журналистка Настя Красильникова, записавшая подкаст-расследование о действиях Оксимирона, рассказала о начавшейся в ее отношении травле и поступающих угрозах.

После истории с растлением несовершеннолетних Оксимирон пропал из новостного пространства и никак не комментировал обвинения в свой адрес.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Экономика
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Компанию спасут за счет россиян и массовых увольнений, а руководить этим будет подруга бывшей секретарши Путина. Получится?
00:01 16 декабря
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Общество
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Поселились в глуши и взяли дом в ипотеку, а теперь делаем ремонт своими руками, чтобы не разориться
00:01 15 декабря
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
00:01 14 декабря
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Криминал
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Родственники убитой называют ее мужа соучастником, но обвинения предъявили только его матери. Она сбежала в Россию, и расследование встало
00:01 13 декабря
Убила насильника и сбежала
Мир
Убила насильника и сбежала
Он напал на нее в тюрьме и получил 11 ударов ножом. Ей грозила смертная казнь, но все закончилось неожиданно
00:01 12 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
00:01 14 декабря
Горящие новости
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России