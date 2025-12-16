Оксимирон выпустил новый альбом спустя почти год после обвинений в растлении несовершеннолетних

Рэпер Мирон Федоров, известный под псевдонимом Оксимирон, выпустил новый альбом. Релиз называется «Национальность: нет», сообщил исполнитель в своем телеграм-канале.

Это первая студийная работа Оксимирона за последние четыре года. В него вошли восемь треков. Предыдущий альбом «Красота и Уродство» вышел 1 декабря 2021 года.

Название нового альбома Оксимирона связано с уголовным делом о нарушении правил деятельности «иностранного агента». 9 мая 2024 года МВД России объявило Федорова в розыск, указав в графе «национальность» слово «нет».

4 марта студия «Либо/Либо» выпустила седьмой сезона подкаста «Дочь разбойника» — «Творческий метод». В нем три героини рассказали о своем общении с Федоровым.

С одной из девушек рэпер познакомился, когда ей было 13, а другая присылала ему интимные фотографии в 15-летнем возрасте. Все девушки рассказали, что Оксимирон сам инициировал с ними общение, обвинив его в сексуализированном насилии.

Одну из героинь подкаста звали Вера Маркович. Девушка рассказала, как в 15 лет переехала в Оксфорд для поступления в колледж. Там она и познакомилась с 23-летним Оксимироном.

В Англии рэпер несколько раз звал Маркович на вечеринки к своим знакомым. Уже на встрече Окисимирон с друзьями начали шутить про эротику и включили порнофильм. Маркович сказала, что ей некомфортно, поэтому она попыталась уйти, но рэпер уговорил ее остаться, так как было три часа ночи. Девушка рассказала, что нашла на мансарде матрас и легла там. После этого Оксимирон пришел к ней и лег рядом.

«Я помню, что вот это было очень странно, что я не двигалась, но при этом у человека возникло желание заняться с неподвижным человеком сексом. И это случилось. И дальше он отвернулся и лег спать. А я помню, что я полночи рыдала», — рассказала Маркович. К тому моменту ей уже было 16 лет, уточняют авторы подкаста.

Позже журналистка Настя Красильникова, записавшая подкаст-расследование о действиях Оксимирона, рассказала о начавшейся в ее отношении травле и поступающих угрозах.

После истории с растлением несовершеннолетних Оксимирон пропал из новостного пространства и никак не комментировал обвинения в свой адрес.